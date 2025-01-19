Мошенники выманили у людей 2,5 млн грн, маскируясь под военных.

Полиция разоблачила мошенников, которые присвоили 2,5 млн грн
В Киеве мошенники присвоили 2,5 миллиона гривен донатов на Вооруженные силы Украины. Фигуранты дела выдавали себя за военных.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины в воскресенье, 19 января.
Выдавали себя за военных
Сообщается, что трое подозреваемых создавали фейковые аккаунты в соцсетях и собирали средства якобы на нужды украинских защитников. Правоохранители установили, что злоумышленники создали в нескольких популярных соцсетях десятки фейковых аккаунтов.
Для введения граждан в заблуждение они использовали фотографии документов украинских военнослужащих, которые были найдены в открытых источниках.
Злоумышленникам сообщено о подозрении. Сейчас им грозит до восьми лет заключения. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства дела.
Ранее мы сообщали, что правоохранители обнаружили масштабную коррупционную схему, в которой фигуранты, среди которых руководство банка и предпринимателей, завладели более 90 миллионами гривен.
Напомним, в Тернополе установили новых подозреваемых в коррупционной схеме со стороны ТЦК, которые за деньги помогали уклонистам избежать мобилизации.
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