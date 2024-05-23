Поліція затримала киянина, у якого знайшли наркотиків на пʼять мільйонів гривень

Затриманий наркоторговець. Фото: поліція Києва/Telegram

У Києві поліцейські затримали наркоторговця. У нього конфіскували наркотиків на понад п'ять мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram.

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У Києві затримали наркоторгівця

Поліція виявила, що 23-річний житель Києва організував наркобізнес, створивши анонімний телеграм-канал для пошуку клієнтів. Через цей канал він пропонував різні наркотики та психотропи, зокрема кокаїн, ЛСД, МДМА, амфетамін і канабіс. Після отримання оплати, він пакував наркотики в упаковки з корму для тварин та інших харчових продуктів, відправляючи їх через службу таксі по місту.

Вилучені наркотики. Фото: поліція Києва/Telegram

Вилучені наркотики. Фото: поліція Києва/Telegram

Правоохоронці затримали злочинця під час спроби відправки чергової партії наркотиків. У нього вилучили пакети, що містили кокаїн, мефедрон, МДМА, канабіс і псилоцибінові гриби. Під час обшуку його гаража, який він використовував як склад і фасувальний цех, поліція знайшла три кілограми таблеток МДМА, пакети по кілограму з кокаїном, амфетаміном і канабісом, понад сотню марок ЛСД, майже 200 таблеток "Ксанакса", а також псилоцибінові гриби, мефедрон і прекурсори. Загальна вартість вилученого на чорному ринку оцінюється у понад п'ять мільйонів гривень.

Вилучені наркотики. Фото: поліція Києва/Telegram

Вилучені наркотики. Фото: поліція Києва/Telegram

Вилучені наркотики. Фото: поліція Києва/Telegram

Нагадаємо, правоохоронці затримали учасників злочинної групи у Миколаївській області, які облаштували цілу лабораторію з виробництва наркотиків.

Раніше у Миколаєві поліція затримала чоловіка, який вирішив зайнятися бізнесом з розповсюдження наркотиків та навіть облаштував для цього усе необхідне у власній квартирі.