Полиция задержала киевлянина, у которого нашли наркотиков на пять миллионов гривен

Задержаный наркоторговец. Фото: полиция Киева/Telegram

В Киеве полицейские задержали наркоторговца. У него конфисковали наркотиков более пяти миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram.

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В Киеве задержали наркоторговца

Полиция установила, что 23-летний житель Киева организовал наркобизнес, создав анонимный телеграмм-канал для поиска клиентов. Через этот канал он предлагал разные наркотики и психотропы, в частности кокаин, ЛСД, МДМА, амфетамин и каннабис. После получения оплаты, он упаковывал наркотики в упаковки с корма для животных и других пищевых продуктов, отправляя их через службу такси по городу.

Изьятые наркотики. Фото: полиция Киева/Telegram

Изьятые наркотики. Фото: полиция Киева/Telegram

Правоохранители задержали преступника при попытке отправки очередной партии наркотиков. У него изъяли пакеты, содержащие кокаин, мефедрон, МДМА, каннабис и псилоцибиновые грибы. Во время обыска его гаража, который он использовал в качестве состава и фасовочного цеха, полиция нашла три килограмма таблеток МДМА, пакеты по килограмму с кокаином, амфетамином и каннабисом, более сотни марок ЛСД, почти 200 таблеток "Ксанакса", а также псилоцибиновые грибы. и прекурсоры. Общая стоимость изъятого на черном рынке оценивается более чем в пять миллионов гривен.

Изьятые наркотики. Фото: полиция Киева/Telegram

Изьятые наркотики. Фото: полиция Киева/Telegram

Изьятые наркотики. Фото: полиция Киева/Telegram

Напомним, правоохранители получили участников преступной группы в Николаевской области, которые обустроили целую лабораторию по производству наркотиков.

Ранее в Николаеве полиция задержала мужчину, решившего заняться бизнесом по распространению наркотиков и даже обустроив для этого все необходимое в собственной квартире.