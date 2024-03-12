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Попереджав мешканців про прихід ТЦК — у Києві засудили охоронця ЖК

12 березня 2024 06:18
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Суд над охоронцем у Києві - попереджав мешканців про прихід ТЦК
Суд виносить вирок. Ілюстративне фото: pixabay
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

У Києві охоронця житлового комплексу серйозно покарали за зрив роботи ТЦК під час мобілізації. Чоловік писав у закритій групі мешканців ЖК у Telegram про прихід "гостей з ТЦК". Його засудили.

Про це йдеться у вироку Києво-Святошинського райсуду Київської області.

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Зазначається, що суд визнав винним охоронця житлового комплексу, який інформував мешканців про прихід працівників ТЦК, що приходили роздавати повістки.

Чоловік пропускав працівників ТЦК на територію ЖК "Софіївський квартал", а потім писав про це в закритій групі мешканців ЖК у Telegram:

"У нас знову в гостях ТЦК", "Адресна роздача повісток", "Повістки адресно".

В ухвалі суду йдеться, що охоронець мав "стійкий злочинний намір перешкоджати законній діяльності ТЦК" і робив це, аби військовозобов'язані могли уникнути мобілізації.

Обвинувачений визнав свою провину, розкаявся і запевнив, що у майбутньому не чинитиме більше такого.

Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років.

Щоправда, врахувавши, що обвинувачений визнав провину, його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком тривалістю 3 роки.

Нагадаємо, раніше українська влада розглядає два варіанти економічного бронювання.

Крім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що підприємства, які працюють "по-білому", мають більше можливостей для бронювання своїх працівників від мобілізації.

Київ
суд
армія
військовий призов
мобілізація
охорона
ТЦК та СП

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