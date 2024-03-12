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Предупреждал жителей о приходе ТЦК — в Киеве засудили охранника ЖК

12 марта 2024 06:18
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Суд над охранником в Киеве - предупреждал жителей о приходе ТЦК
Суд выносит приговор. Иллюстративное фото: pixabay
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В Киеве охранника жилищного комплекса серьезно наказали за срыв работы ТЦК во время мобилизации. Мужчина писал в закрытой группе жителей ЖК Telegram о приходе "гостей с ТЦК". Его засудили.

Об этом идет речь в приговоре Киево-Святошинского райсуда Киевской области.

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Суд признал виновным охранника жилищного комплекса, который информировал жителей о приходе работников ТЦК, которые приходили раздавать повестки.

Мужчина пропускал работников ТЦК на территорию ЖК "Софиевский квартал", а затем писал об этом в закрытой группе жильцов ЖК в Telegram:

"У нас снова в гостях ТЦК", "Адресная раздача повесток", "Повестки адресно".

В решении суда говорится, что охранник имел "устойчивое преступное намерение препятствовать законной деятельности ТЦК" и делал это, чтобы военнообязанные могли избежать мобилизации.

Обвиняемый признал свою вину, раскаялся и заверил, что в будущем не будет больше совершать такого.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять лет.

Правда, учитывая, что обвиняемый признал вину, его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.

Напомним, ранее украинские власти рассматривают два варианта экономического бронирования.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что у предприятий, которые работают "по-белому", есть больше возможностей для бронирования своих работников от мобилизации.

Киев
суд
армия
военный призыв
мобилизация
охрана
ТЦК и СП

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