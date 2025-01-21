Погода у Києві 22 січня — жителів столиці попереджають про небезпеку

Попередження про небезпеку — якою буде погода в Києві завтра
У Києві та області завтра прогнозують опади — дощ зі снігом. В регіоні оголошено перший рівень небезпечності через сильний туман.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр в Telegram у вівторок, 21 січня.
Прогноз погоди у Києві та області на 22 січня
В середу вдень на Київщині прогнозують опади. Очікується невеликий дощ зі снігом. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура в області вночі та вдень +2...-3 °C. У Києві протягом доби прогнозують 0...+2 °C.
Попередження про небезпеку
Завтра, 22 січня, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Києві. До кінця доби, вночі та вранці прогнозують сильний туман, видимість — 200-500 м.
У столиці оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Нагадаємо, у Харкові та області 22 січня прогнозують хмарну погоду, але без опадів. Разом з тим буде мороз та сильний вітер.
Погода в Україні завтра погіршиться. В областях очікується мороз та дощі з мокрим снігом. Подекуди прогнозують рвучкий вітер.
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