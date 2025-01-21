Погода у Києві 22 січня — жителів столиці попереджають про небезпеку

Жінка гуляє з собакою по вулиці в тумані. Фото: Pixabay

У Києві та області завтра прогнозують опади — дощ зі снігом. В регіоні оголошено перший рівень небезпечності через сильний туман.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр в Telegram у вівторок, 21 січня.

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Прогноз погоди у Києві та області на 22 січня

В середу вдень на Київщині прогнозують опади. Очікується невеликий дощ зі снігом. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди у Києві та області на 22 січня. Фото: скриншот

Температура в області вночі та вдень +2...-3 °C. У Києві протягом доби прогнозують 0...+2 °C.

Попередження про небезпеку

Завтра, 22 січня, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Києві. До кінця доби, вночі та вранці прогнозують сильний туман, видимість — 200-500 м.

Попередження про небезпеку в Києві. Фото: скриншот

У столиці оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Нагадаємо, у Харкові та області 22 січня прогнозують хмарну погоду, але без опадів. Разом з тим буде мороз та сильний вітер.

Погода в Україні завтра погіршиться. В областях очікується мороз та дощі з мокрим снігом. Подекуди прогнозують рвучкий вітер.