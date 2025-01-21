Погода в Киеве 22 января — жителей столицы предупреждают об опасности

Женщина гуляет с собакой по улице в тумане. Фото: Pixabay

В Киеве и области завтра прогнозируют осадки — дождь со снегом. В регионе объявлен первый уровень опасности из-за сильного тумана.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Telegram во вторник, 21 января.

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Прогноз погоды в Киеве и области на 22 января

В среду днем на Киевщине прогнозируют осадки. Ожидается небольшой дождь со снегом. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Киеве и области на 22 января. Фото: скриншот

Температура в области ночью и днем +2...-3 °C. В Киеве в течение суток прогнозируют 0...+2 °C.

Предупреждение об опасности

Завтра, 22 января, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Киеве. До конца суток, ночью и утром, прогнозируют сильный туман, видимость — 200-500 м.

Предупреждение об опасности в Киеве. Фото: скриншот

В столице объявлен первый уровень опасности, желтый. Такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Напомним, в Харькове и области 22 января прогнозируют облачную погоду, но без осадков. Вместе с тем будет мороз и сильный ветер.

Погода в Украине завтра ухудшится. В областях ожидается мороз и дожди с мокрым снегом. Кое-где прогнозируют порывистый ветер.