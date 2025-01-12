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Попередження про небезпеку — прогноз погоди в Києві на завтра

12 січня 2025 15:11
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Києві 13 січня — прогноз від синоптиків на завтра
Жінки гуляють засніженою вулицею. Фото: top.today
Світлана Силенко - Редактор

Завтра, 13 січня, в Києві та області буде хмарна погода, без істотних опадів. Разом з тим, жителів регіону попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Києві та області 13 січня

Синоптики зазначають, що в понеділок на Київщині буде хмарно, але без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура в області вночі -2...-7 °C, вдень -3...+2 °C. У столиці вночі прогнозують -4...-6 °C, вдень 0...-2 °C.

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Прогноз погоди в Києві та області. Фото: скриншот

Попередження про небезпеку

Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по території Києва та області в понеділок, 13 січня. На дорогах прогнозують ожеледицю. Через це оголошено перший рівень небезпечності — жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, у Харкові та області 13 січня прогнозують погода буде мінливою, небо час від часу будуть затягувати хмари. Синоптики попереджають про ожеледицю.

У понеділок, 13 січня, в Україні буде прохолодна та суха погода. Температура повітря вдень становитиме близько 0 °C.

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