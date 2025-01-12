Погода в Киеве 13 января — прогноз от синоптиков на завтра

Женщины гуляют по заснеженной улице. Фото: top.today

Завтра, 13 января, в Киеве и области будет облачная погода, без существенных осадков. Вместе с тем, жителей региона предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Киеве и области 13 января

Синоптики отмечают, что в понедельник на Киевщине будет облачно, но без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в области ночью -2...-7 °C, днем -3...+2 °C. В столице ночью прогнозируют -4...-6 °C, днем 0...-2 °C.

Прогноз погоды в Киеве и области. Фото: скриншот

Предупреждение об опасности

Синоптики предупреждают об опасных и стихийных метеорологических явлениях по территории Киева и области в понедельник, 13 января. На дорогах прогнозируют гололедицу. Из-за этого объявлен первый уровень опасности — желтый. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Напомним, в Харькове и области 13 января прогнозируют, что погода будет переменчивой, небо время от времени будут затягивать облака. Синоптики предупреждают о гололедице.

В понедельник, 13 января, в Украине будет прохладная и сухая погода. Температура воздуха днем составит около 0 °C.