Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Предупреждение об опасности — прогноз погоды в Киеве на завтра arrow

Предупреждение об опасности — прогноз погоды в Киеве на завтра

12 января 2025 15:11
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Киеве 13 января — прогноз от синоптиков на завтра
Женщины гуляют по заснеженной улице. Фото: top.today
Светлана Силенко - Редактор

Завтра, 13 января, в Киеве и области будет облачная погода, без существенных осадков. Вместе с тем, жителей региона предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Читайте также:

Погода в Киеве и области 13 января

Синоптики отмечают, что в понедельник на Киевщине будет облачно, но без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в области ночью -2...-7 °C, днем -3...+2 °C. В столице ночью прогнозируют -4...-6 °C, днем 0...-2 °C.

null
Прогноз погоды в Киеве и области. Фото: скриншот

Предупреждение об опасности

Синоптики предупреждают об опасных и стихийных метеорологических явлениях по территории Киева и области в понедельник, 13 января. На дорогах прогнозируют гололедицу. Из-за этого объявлен первый уровень опасности — желтый. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Напомним, в Харькове и области 13 января прогнозируют, что погода будет переменчивой, небо время от времени будут затягивать облака. Синоптики предупреждают о гололедице.

В понедельник, 13 января, в Украине будет прохладная и сухая погода. Температура воздуха днем составит около 0 °C.

погода Киев синоптик прогноз погоды погода в Украине гололедица

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:05 Плен и равнодушие убивают — акция поддержки в центре Одессы

16:01 Силы обороны проинформировали о ситуации в Часовом Яру

15:46 Военный 25-й ОПДБр "Вітер" объяснил, как изменилась война

15:32 Мужчин какого возраста больше всего на фронте — исследование

15:22 Лебеди заполонили понтонную переправу под Одессой — фоторепортаж

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:11 Помощь безработным в 2025 году — как изменились выплаты

15:11 Предупреждение об опасности — прогноз погоды в Киеве на завтра

15:02 Садовый похвастался фото с ветеранами

14:56 Во Львове состоялся фестиваль фольклора — фоторепортаж

14:50 Одесчина среди лидеров по площади проданных земель в прошлом году

16:05 Плен и равнодушие убивают — акция поддержки в центре Одессы

16:01 Силы обороны проинформировали о ситуации в Часовом Яру

15:46 Военный 25-й ОПДБр "Вітер" объяснил, как изменилась война

15:32 Мужчин какого возраста больше всего на фронте — исследование

15:22 Лебеди заполонили понтонную переправу под Одессой — фоторепортаж

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:11 Помощь безработным в 2025 году — как изменились выплаты

15:11 Предупреждение об опасности — прогноз погоды в Киеве на завтра

15:02 Садовый похвастался фото с ветеранами

14:56 Во Львове состоялся фестиваль фольклора — фоторепортаж

14:50 Одесчина среди лидеров по площади проданных земель в прошлом году

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году