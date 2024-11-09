Прогноз погоди в Києві на завтра 10 листопада від Укргідрометцентру

Туман в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода у Києві та області завтра, 10 листопада, очікується без опадів. Однак синоптики оголосили небезпеку через туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Києві 10 листопада

У столичному регіоні буде хмарно з проясненнями. Вночі та зранку очікується туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Україні 10 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря:

в області вночі +2...-3 °С, вдень +3...+8 °С;

у Києві вночі 0...-2 °С, вдень +6...+8 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Синоптики зазначають, що 10 листопада вночі та зранку очікується туман. Видимість буде 200-500 метрів.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Києві 10 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

Нагадаємо, за даними Meteoprog, 10 листопада в більшості регіонів України пануватиме малохмарна погода. Через вплив антициклону опадів не передбачається.

Також синоптик Наталія Птуха розповіла, що в Україні поступово змінюється погода, наближаючись до зимового періоду. Очікується, що вже зовсім скоро по країні можуть пройти опади у вигляді дощу, що змішуватиметься з мокрим снігом.