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Попередження про небезпеку в Києві — прогноз погоди на завтра

9 листопада 2024 16:19
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Києві на завтра 10 листопада від Укргідрометцентру
Туман в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Києві та області завтра, 10 листопада, очікується без опадів. Однак синоптики оголосили небезпеку через туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У столичному регіоні буде хмарно з проясненнями. Вночі та зранку очікується туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні 10 листопада
Погода в Україні 10 листопада. Фото: Укргідрометцентр 

Температура повітря: 

  • в області вночі +2...-3 °С, вдень +3...+8 °С;
  • у Києві вночі 0...-2 °С, вдень +6...+8 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Синоптики зазначають, що 10 листопада вночі та зранку очікується туман. Видимість буде 200-500 метрів.

Погода в Києві 10 листопада
Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Києві 10 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

Нагадаємо, за даними Meteoprog, 10 листопада в більшості регіонів України пануватиме малохмарна погода. Через вплив антициклону опадів не передбачається.

Також синоптик Наталія Птуха розповіла, що в Україні поступово змінюється погода, наближаючись до зимового періоду. Очікується, що вже зовсім скоро по країні можуть пройти опади у вигляді дощу, що змішуватиметься з мокрим снігом. 

Укргідрометцентр погода прогноз погоди Київ Київська область температура повітря

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