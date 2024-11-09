Прогноз погоды в Киеве на завтра, 10 ноября, от Укргидрометцентра

Туман в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Киеве и области завтра, 10 ноября, ожидается без осадков. Однако синоптики объявили опасность из-за тумана.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве 10 ноября

В столичном регионе будет облачно с прояснениями. Ночью и утром ожидается туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 10 ноября Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

в области ночью +2...-3 °С, днем +3...+8 °С;

в Киеве ночью 0...-2 °С, днем +6...+8 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Синоптики отмечают, что 10 ноября ночью и с утра ожидается туман.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве 10 ноября Фото: Укргидрометцентр

Объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Напомним, по данным Meteoprog, 10 ноября в большинстве регионов Украины будет царить малооблачная погода. Из-за влияния антициклона осадков не предвидится.

Также синоптик Наталья Птуха рассказала, что в Украине постепенно меняется погода, приближаясь к зимнему периоду. Ожидается, что уже совсем скоро по стране могут пройти осадки в виде дождя, который будет смешиваться с мокрым снегом.