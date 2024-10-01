Погода у Києві 2 жовтня — прогноз від Укргідрометцентру на завтра

Пора тепліше вдягатися — прогноз погоди у Києві на завтра
У Києві та по області в середу, 2 жовтня, синоптики прогнозують хмарну погоду. Опадів не очікується, проте вночі температура повітря опуститься до низьких позначок.
Про це повідомляє Укргідрометцентр у вівторок, 1 жовтня.
Погода у Київській області 2 жовтня
У Київській області прогнозують хмарну погоду без дощів. Буде помірний північний вітер зі швидкістю 5-8 м/с. Вноочі температура повітря опуститься до +6...+11 °C, а вдень зросте до +16...+21 °C.
Погода у Києві 2 жовтня
У столиці в середу, 2 жовтня, буде мінлива хмарність. Дощів не очікують. Вночі стовпчики термометра покажуть +8...+10 °C, а вдень повітря прогріється до +17...+19 °C.
Нагадаємо, синоптики повідомили про вісім спалахів на Сонці та попередили чи можлива магнітна буря.
Також синоптики Укргідрометцентру спрогнозували якою буде погода у жовтні.
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