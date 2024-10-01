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Пора тепліше вдягатися — прогноз погоди у Києві на завтра

1 жовтня 2024 13:52
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода у Києві 2 жовтня — прогноз від Укргідрометцентру на завтра
Осінь у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У Києві та по області в середу, 2 жовтня, синоптики прогнозують хмарну погоду. Опадів не очікується, проте вночі температура повітря опуститься до низьких позначок.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у вівторок, 1 жовтня. 

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У Київській області прогнозують хмарну погоду без дощів. Буде помірний північний вітер зі швидкістю 5-8 м/с. Вноочі температура повітря опуститься до +6...+11 °C, а вдень зросте до +16...+21 °C.

погода у києві прогноз
Погода по Київській області вдень 2 жовтня. Фото: скриншот
Погода у Києві на завтра
Погода у Київській області вдень 2 жовтня. Фото: скриншот
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Температурна карта України на 2 жовтня. Фото: скриншот

Погода у Києві 2 жовтня 

У столиці в середу, 2 жовтня, буде мінлива хмарність. Дощів не очікують. Вночі стовпчики термометра покажуть +8...+10 °C, а вдень повітря прогріється до +17...+19 °C.

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Погожа у Києві на 2 жовтня. Фото: скриншот Метеопрог

Нагадаємо, синоптики повідомили про вісім спалахів на Сонці та попередили чи можлива магнітна буря. 

Також синоптики Укргідрометцентру спрогнозували якою буде погода у жовтні.

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