Погода у Києві 2 жовтня — прогноз від Укргідрометцентру на завтра

Осінь у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві та по області в середу, 2 жовтня, синоптики прогнозують хмарну погоду. Опадів не очікується, проте вночі температура повітря опуститься до низьких позначок.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у вівторок, 1 жовтня.

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Погода у Київській області 2 жовтня

У Київській області прогнозують хмарну погоду без дощів. Буде помірний північний вітер зі швидкістю 5-8 м/с. Вноочі температура повітря опуститься до +6...+11 °C, а вдень зросте до +16...+21 °C.

Погода по Київській області вдень 2 жовтня. Фото: скриншот

Погода у Київській області вдень 2 жовтня. Фото: скриншот

Температурна карта України на 2 жовтня. Фото: скриншот

Погода у Києві 2 жовтня

У столиці в середу, 2 жовтня, буде мінлива хмарність. Дощів не очікують. Вночі стовпчики термометра покажуть +8...+10 °C, а вдень повітря прогріється до +17...+19 °C.

Погожа у Києві на 2 жовтня. Фото: скриншот Метеопрог

Нагадаємо, синоптики повідомили про вісім спалахів на Сонці та попередили чи можлива магнітна буря.

Також синоптики Укргідрометцентру спрогнозували якою буде погода у жовтні.