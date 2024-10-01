Погода в Киеве 2 октября — прогноз от Укргидрометцентра на завтра

Осень в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве и по области в среду, 2 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду. Осадков не ожидается, однако ночью температура воздуха опустится до низких отметок.

Об этом сообщает Укргидрометцентр во вторник, 1 октября.

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Погода в Киевской области 2 октября

В Киевской области прогнозируется облачная погода без дождей. Будет умеренный северный ветер со скоростью 5-8 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +6...+11 °C, а днем вырастет до +16...+21 °C.

Погода в Киевской области днем 2 октября. Фото: скриншот

Погода в Киевской области днем 2 октября. Фото: скриншот

Температурная карта Украины на 2 октября. Фото: скриншот

Погода в Киеве 2 октября

В столице в среду, 2 октября, переменная облачность. Дождей не ожидают. Ночью столбики термометра покажут +8...+10°C, а днем воздух прогреется до +17...+19°C.

Погода в Киеве на 2 октября. Фото: скриншот Метеопрог

Напомним, синоптики сообщили о восьми вспышках на Солнце и предупредили о возможной магнитной буре.

Также синоптики Укргидрометцентра спрогнозировали, какой будет погода в октябре.