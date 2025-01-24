У Києві посилено перевіряють перевізників — порушень на 1,6 млн грн

Люди виходять з маршрутки на зупинці. Фото: РБК-Україна

У Києві проводять посилені заходи з перевірки пасажирських перевізників. Інспектують у місцях зосередження найбільшого пасажиропотоку — біля автостанцій, кінцевих станцій метро тощо.

Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко в Telegram у п'ятницю, 24 січня.

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Як зазначив Ткаченко, за чотири дні вже перевірили 430 перевізників. На порушників склали 95 актів на суму понад 1 650 000 грн, серед основних порушень:

відсутність дозвільних документів у водіїв пасажирського транспорту, які перевозять людей без жодних гарантій безпеки;

недотримання режиму праці та відпочинку, що ставить під загрозу життя і здоров'я всіх учасників руху.

Ткаченко повідомив, що особливу увагу приділили питанню безкоштовного проїзду для захисників. Він наголосив, що необхідно гарантувати соціальний захист військових.

"Мене глибоко турбують повідомлення про випадки відмови нашим воїнам у праві на безкоштовний проїзд. Такі інциденти надходять із різних районів столиці, і це абсолютно неприйнятно", — зазначив начальник Київської МВА.

Повідомлення Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Тернопільській області стався скандал. Приватні перевізники відмовились везти бійця за посвідченням учасника бойових дій. Чоловік приїхав на кілька днів у відпустку.

У Польщі перевізники борються за професійних водіїв. Наразі бракує приблизно 120 тисяч людей, які обіймуть посади.