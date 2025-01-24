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Нарушений на 1,6 млн — в Киеве усиленно проверяют перевозчиков

24 января 2025 23:44
Ольга Антоновская - редактор
В Киеве усиленно проверяют перевозчиков — нарушений на 1,6 млн грн
Люди выходят из маршрутки на остановке. Фото: РБК-Україна
Ольга Антоновская - редактор

В Киеве проводят усиленные мероприятия по проверке пассажирских перевозчиков. Инспектируют в местах сосредоточения наибольшего пассажиропотока — возле автостанций, конечных станций метро.

Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко в Telegram в пятницу, 24 января.

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Как отметил Ткаченко, за четыре дня уже проверили 430 перевозчиков. На нарушителей составили 95 актов на сумму более 1 650 000 грн, среди основных нарушений:

  • отсутствие разрешительных документов у водителей пассажирского транспорта, которые перевозят людей без всяких гарантий безопасности;
  • несоблюдение режима труда и отдыха, что ставит под угрозу жизнь и здоровье всех участников движения.

Ткаченко отметил, что особое внимание уделили вопросу бесплатного проезда для защитников. Он заявил, что необходимо гарантировать социальную защиту военных.

"Меня глубоко беспокоят сообщения о случаях отказа нашим воинам в праве на бесплатный проезд. Такие инциденты поступают из разных районов столицы, и это абсолютно неприемлемо", — отметил начальник Киевской ГВА.

В Киеве усиленно проверяют перевозчиков
Сообщение Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

Напомним, в Тернопольской области произошел скандал. Частные перевозчики отказались везти бойца по удостоверению участника боевых действий. Мужчина приехал на несколько дней в отпуск.

В Польше перевозчики борются за профессиональных водителей. Сейчас не хватает примерно 120 тысяч человек, которые займут должности.

Киев транспорт маршрутки автобусы проверки

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