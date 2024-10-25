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Порушення мовного закону — яке місто очолило антирейтинг

25 жовтня 2024 14:47
Галина Шподарева - редактор
Порушення мовного закону — Київ очолив антирейтинг
Дівчина за комп'ютером. Фото ілюстративне: freepik
Галина Шподарева - редактор

В Україні різко зросла кількість протоколів за порушення мовного закону. Аналітики спостерігають стрибок — на 70% у 2024 році.

Про це повідомили аналітики Opendatabot у п'ятницю, 25 жовтня. 

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Порушення мовного закону, дані Opendatabot. Фото: скриншот

Порушення мовного закону — скільки фіксують порушень

За даними Opendatabot, кількість протоколів за порушення мовного закону зросла на 70% у 2024 році. З початку року щодо порушень від громадян надійшло 1808 звернень.

"Найчастіше українці скаржаться на відсутність української версії сайту — 29%, обслуговування російською мовою — 16% звернень, рекламу — 14%", — відзначають аналітики. 

Лідером антирейтингу став Київ, де зафіксовано 706 порушень у 2024 році. Також часто зверталися щодо мовного закону в:

  • Одеській області — 326:
  • Харківській області — 149;
  • Дніпропетровській області — 148.
Порушення мовного закону
Дані про порушення мовного закону. Фото: скриншот

 Нагадаємо, 28 жовтня в Івано-Франківську розпочнуть рейди перші мовні патрулі. Третина охочих слідкувати за чистотою української інспекторів-волонтерів — переселенці.

Раніше Новини.LIVE писали, що мер Львова Андрій Садовий  вважає, що наразі у місті немає потреби для створення "мовних патрулів". Мовляв, люди у Львові переходять на українську "під впливом середовища".

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