Нарушение языкового закона — Киев возглавил антирейтинг

Девушка за компьютером. Фото иллюстративное: freepik

В Украине резко возросло количество протоколов за нарушение языкового закона. Аналитики наблюдают скачок — на 70% в 2024 году.

Об этом сообщили аналитики Opendatabot в пятницу, 25 октября.

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Нарушение языкового закона — сколько фиксируют нарушений

По данным Opendatabot, количество протоколов за нарушение языкового закона выросло на 70% в 2024 году. С начала года по поводу нарушений от граждан поступило 1808 обращений.

"Зачастую украинцы жалуются на отсутствие украинской версии сайта — 29%, обслуживание на русском языке — 16% обращений, рекламу — 14%", — отмечают аналитики.

Лидером антирейтинга стал Киев, где зафиксировано 706 нарушений в 2024 году. Также часто обращались по языковому закону в:

Одесской области — 326:

Харьковской области — 149;

Днепропетровской области — 148.

Данные о нарушении речевого закона. Фото: скриншот

Напомним, 28 октября в Ивано-Франковске начнут рейды первые языковые патрули. Треть желающих следить за чистотой украинских инспекторов-волонтеров — переселенцы.

Ранее Новини.LIVE писали, что мэр Львова Андрей Садовый считает, что в настоящее время в городе нет необходимости для создания "языковых патрулей". Мол, люди во Львове переходят на украинский "под влиянием среды".