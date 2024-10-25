Нарушение языкового закона — Киев возглавил антирейтинг

Нарушения языкового закона — какой город возглавил антирейтинг
В Украине резко возросло количество протоколов за нарушение языкового закона. Аналитики наблюдают скачок — на 70% в 2024 году.
Об этом сообщили аналитики Opendatabot в пятницу, 25 октября.
Нарушение языкового закона — сколько фиксируют нарушений
По данным Opendatabot, количество протоколов за нарушение языкового закона выросло на 70% в 2024 году. С начала года по поводу нарушений от граждан поступило 1808 обращений.
"Зачастую украинцы жалуются на отсутствие украинской версии сайта — 29%, обслуживание на русском языке — 16% обращений, рекламу — 14%", — отмечают аналитики.
Лидером антирейтинга стал Киев, где зафиксировано 706 нарушений в 2024 году. Также часто обращались по языковому закону в:
- Одесской области — 326:
- Харьковской области — 149;
- Днепропетровской области — 148.
Напомним, 28 октября в Ивано-Франковске начнут рейды первые языковые патрули. Треть желающих следить за чистотой украинских инспекторов-волонтеров — переселенцы.
Ранее Новини.LIVE писали, что мэр Львова Андрей Садовый считает, что в настоящее время в городе нет необходимости для создания "языковых патрулей". Мол, люди во Львове переходят на украинский "под влиянием среды".
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