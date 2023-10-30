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Посадовиця КМДА зливала інформацію з бази даних "Безпечне місто"

30 жовтня 2023 16:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Посадовиця КМДА зливала інформацію з бази даних "Безпечне місто"
База даних "Безпечне місто". Фото: kievvlast.com.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прокурори Київської міської прокуратури повідомили підозру виконувача обов'язків директора КП "Інформатика" КМДА. Підозрювана зливала інформацію з бази даних "Безпечне місто".

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Що відомо про порушення чиновниці КМДА

Під час розслідування з'ясувалося, що жінка, яка тимчасово обіймає посаду генерального директора, кілька разів передавала конфіденційні відомості із Системи відеоспостереження міста Києва щодо руху автомобілів столичними дорогами.

Вона, на прохання друга, через додаток для повідомлень ділилася з ним інформацією про траєкторії руху певних автомобілів, а також точки їх реєстрації за допомогою згаданої системи відеоспостереження.

У прокуратурі вказали, що зараз розглядається варіант застосування до підозрюваної певних обмежувальних заходів. Також уточнюються деталі інциденту.

поліція проводить розслідування
Поліція проводить розслідування. Фото: Київська міська прокуратура

Що говорять у КМДА щодо цієї події

У КМДА повідомили, що виконувач обов'язків директора КП “Інформатика” відсторонили від обов'язків із березня 2023 року.

Також повідомляється, що КП "Інформатика" у партнерстві з правоохоронними органами провело перевірку щодо неправомірної передачі даних із системи відеоспостереження третім сторонам.

Було вжито відповідних внутрішніх заходів для забезпечення безпеки. Система відеоспостереження функціонує без збоїв, порушень у роботі не виявлено.

КМДА
Повідомлення КМДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, що двоє чиновників Київської міської державної адміністрації взяли на схемі із незаконної приватизації тенісних кортів за заниженою на 47 млн грн ціною. Також підозри отримали директор приватної компанії та два оцінювачі.

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