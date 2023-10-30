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Чиновница КГГА сливала информацию с базы данных "Безопасный город"

30 октября 2023 16:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Чиновница КГГА сливала информацию с базы данных "Безопасный город"
База данных "Безопасный город". Фото: kievvlast.com.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Прокуроры Киевской городской прокуратуры сообщили подозрение исполняющей обязанности директора КП "Информатика" КГГА. Подозреваемая сливала информацию с базы данных "Безопасный город".

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Что известно про нарушение чиновницы КГГА

В ходе расследования выяснилось, что женщина, временно занимающая пост генерального директора, несколько раз передавала конфиденциальные сведения из Системы видеонаблюдения города Киева, касающиеся движения автомобилей по столичным дорогам.

Она, по просьбе друга, через приложение для сообщений делилась с ним информацией о траекториях движения определенных автомобилей в Киеве, а также точках их регистрации с помощью упомянутой системы видеонаблюдения.

В прокуратуре указали, что сейчас рассматривается вариант применения к подозреваемой определенных ограничительных мер. Также уточняются детали произошедшего инцидента.

полиция проводит расследование
Полиция проводит расследование. Фото: Киевская городская прокуратура

Что говорят в КГГА по данному происшествию

В КГГА сообщили, что исполняющую обязанности директора КП “Информатика” отстранили от обязанностей с марта 2023 года.

Также сообщается, что КП "Информатика" в партнерстве с правоохранительными органами провело проверку на предмет неправомерной передачи данных из системы видеонаблюдения третьим сторонам.

Были приняты соответствующие внутренние меры для обеспечения безопасности. Система видеонаблюдения функционирует без сбоев, нарушений в её работе не обнаружено.

КГГА
Сообщение КГГА. Фото: скриншот

Напомним, что двое чиновников Киевской городской государственной администрации взяли на схеме по незаконной приватизации теннисных кортов по заниженной на 47 млн грн цене. Также подозрения получили директор частной компании и два оценщика.

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