Поліція Києва викрила схему розтрати мільйона на ремонті парку в Позняках

Слідчі дії. Фото: Національна поліція України

Двоє високопосадовців комунального столичного об'єднання Київзеленбуд стали фігурантами справи про привласнення майже мільйона гривень під час капітального ремонту підпірної стінки в парку "Позняки". Слідчі столичного главку поліції спільно з УСР та міською прокуратурою з'ясували, що чиновники підписали звіти за будівельні роботи, які фірма-підрядник фактично не виконувала, і тепер їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані Нацполіції України.

Посадовці Київзеленбуду розікрали гроші на ремонті, якого ніколи не було

У Дарницькому районі Києва під час оновлення паркової інфраструктури задокументували масштабне розкрадання бюджетних коштів. Фігурантами розслідування стали двоє представників керівного складу комунального об'єднання "Київзеленбуд", чиї дії призвели до втрати понад 928 тисяч гривень із міської скарбниці.

Оборудка чиновнкиів була організована в 2024 році. Тоді "Київзеленбуд" організував тендер на проведення капітального ремонту підпірної стінки в парку "Позняки". За результатами державних закупівель перемогу здобула комерційна компанія-підрядник, яка запропонувала виконати замовлення за майже 3,4 мільйона гривень.

Стан підпірної стінки, яку по документах відремонтували. Фото: Нацполіція України

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Проте, як встановило слідство, заступник генерального директора з питань капітальних вкладень комунального об'єднання вирішив використати будівництво для власного збагачення.

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Стан підпірної стінки в парку. Фото: Нацполіція України

Спільники внесли недостовірні відомості до фінансово-господарської документації. Вони склали та завірили своїми підписами акти приймання виконаних будівельних робіт, хоча значна частина з цих завдань на об'єкті взагалі не була виконана. Сфальсифіковані документи допомогли безпідставно перерахувати бюджетні кошти на банківські рахунки приватної фірми за неіснуючі послуги.

Наразі колишньому заступнику керівника комунального об'єднання оголосили підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, яка карає за розтрату чужого майна через зловживання посадовим становищем.

Начальнику відділу інженерного супроводження закидають пособництво у вчиненні цього злочину за частиною 5 статті 27 та частиною 5 статті 191 ККУ. Санкції цих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років, конфіскацію особистого майна, а також позбавлення права обіймати державні посади чи займатися професійною діяльністю до трьох років.

Поліцейські продовжують оперативно-слідчі дії, щоб встановити всіх інших осіб, які могли бути причетними до функціонування цієї фінансової схеми.

Як писали раніше Новини.LIVE, правоохоронці викрили дві масштабні схеми із завданням збитків бюджетам у Києві та Київській області.

У столиці підозру отримав колишній директор одного з департаментів Київської міської державної адміністрації. За даними слідства, він організував схему, за якою комунальні підприємства оплачували доставку гуманітарної спецтехніки та автомобілів із Німеччини, хоча ці витрати вже були покриті, а транспорт на той момент перебував у Києві. За попередніми підрахунками, через такі дії міський бюджет безпідставно втратив близько 2 млн грн.

Ще одну оборудку викрили в Київській області. Правоохоронці повідомили про підозру міському голові одного з населених пунктів, якого підозрюють у завданні збитків бюджету під час виконання робіт з озеленення. За версією слідства, внаслідок реалізації цієї схеми громада втратила понад 1,3 млн грн.