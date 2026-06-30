Полиция Киева раскрыла схему растраты миллиона при ремонте парка в Позняках

Следственные действия. Фото: Национальная полиция Украины

Двое высокопоставленных чиновников столичного коммунального объединения Киевзеленстрой стали фигурантами дела о присвоении почти миллиона гривен в ходе капитального ремонта подпорной стенки в парке «Позняки». Следователи столичного главка полиции совместно с УСР и городской прокуратурой выяснили, что чиновники подписали отчеты за строительные работы, которые фирма-подрядчик фактически не выполняла, и теперь им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Нацполиции Украины.

Чиновники «Киевзеленстроя» растратили деньги на ремонт, которого никогда не было

В Дарницком районе Киева во время обновления парковой инфраструктуры зафиксировали масштабное хищение бюджетных средств. Фигурантами расследования стали двое представителей руководящего состава коммунального объединения «Киевзеленбуд», чьи действия привели к потере более 928 тысяч гривен из городской казны.

Махинация чиновников была организована в 2024 году. Тогда «Киевзеленбуд» организовал тендер на проведение капитального ремонта подпорной стенки в парке «Позняки». По итогам государственных закупок победу одержала коммерческая компания-подрядчик, предложившая выполнить заказ за почти 3,4 миллиона гривен.

Состояние подпорной стенки, которую по документам отремонтировали. Фото: Нацполиция Украины

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Однако, как установило следствие, заместитель генерального директора по вопросам капитальных вложений коммунального объединения решил использовать строительство для собственного обогащения.

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Состояние подпорной стенки в парке. Фото: Нацполиция Украины

Соучастники внесли недостоверные сведения в финансово-хозяйственную документацию. Они составили и заверили своими подписями акты приемки выполненных строительных работ, хотя значительная часть этих работ на объекте вообще не была выполнена. Сфальсифицированные документы помогли безосновательно перечислить бюджетные средства на банковские счета частной фирмы за несуществующие услуги.

В настоящее время бывшему заместителю руководителя коммунального объединения объявлено подозрение по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за растрату чужого имущества путем злоупотребления служебным положением.

Начальнику отдела инженерного сопровождения вменяется пособничество в совершении этого преступления по части 5 статьи 27 и части 5 статьи 191 УК Украины. Санкции этих статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, конфискацию личного имущества, а также лишение права занимать государственные должности или заниматься профессиональной деятельностью на срок до трех лет.

Полицейские продолжают оперативно-следственные действия, чтобы установить всех остальных лиц, которые могли быть причастны к функционированию этой финансовой схемы.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, правоохранители раскрыли две масштабные схемы, нанесшие ущерб бюджетам Киева и Киевской области.

В столице подозрение было предъявлено бывшему директору одного из департаментов Киевской городской государственной администрации. По данным следствия, он организовал схему, по которой коммунальные предприятия оплачивали доставку гуманитарной спецтехники и автомобилей из Германии, хотя эти расходы уже были покрыты, а транспорт на тот момент находился в Киеве. По предварительным подсчетам, из-за таких действий городской бюджет необоснованно потерял около 2 млн грн.

Еще одну махинацию раскрыли в Киевской области. Правоохранители сообщили о подозрении мэру одного из населенных пунктов, которого подозревают в нанесении ущерба бюджету при выполнении работ по озеленению. По версии следствия, в результате реализации этой схемы община потеряла более 1,3 млн грн.