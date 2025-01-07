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Посадовця КМДА звинувачують у розкраданні 6 млн грн

7 січня 2025 18:19
Катерина Османська - Редактор
Посадовець КМДА розкрав 6 млн грн на закупівлях карет швидкої
Підозрюваний. Фото: СБУ
Катерина Османська - Редактор

Служба безпеки України разом із Національною поліцією викрила злочинну схему, організовану в Київській міській державній адміністрації (КМДА). За підозрою у привласненні понад шести мільйонів гривень затримано посадовця комунальної організації "Київмедспецтранс" і чотирьох його спільників.  

Про це повідомляє Служба безпеки України у вівторок, 7 січня.

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Як діяла схема  

Розслідування встановило, що начальник служби матеріально-технічного забезпечення "Київмедспецтрансу" організував завищення вартості тендерної закупівлі автозапчастин для карет швидкої допомоги.  

До участі в конкурсі допускали лише підконтрольні фірми. Приватні компанії, які вигравали тендери, постачали запчастини за значно завищеними цінами. Отриманий "надприбуток" зловмисники переводили на власні рахунки.  

Посадовця КМДА звинувачують у розкраданні 6 млн грн - фото 2
Підозрюваний. Фото: СБУ

Експертиза підтвердила необґрунтоване завищення вартості закупівель на понад 6 млн грн.  

До махінацій були залучені начальник служби матеріально-технічного забезпечення, троє директорів підконтрольних підприємств, бухгалтер.  

Щоб уникнути відповідальності, організатора схеми перевели на нижчу посаду.  

Правова кваліфікація та можливе покарання  

Зловмисникам повідомлено про підозру. Санкції передбачають до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади строком до 3 років.  

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманим.  

Посадовця КМДА звинувачують у розкраданні 6 млн грн - фото 3
Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Нагадаємо, на Миколаївщині затримали блогера, який закликав до повалення конституційного ладу. Також ми писали про мешканця Миколаєва, який видавав українських патріотів окупантам.

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