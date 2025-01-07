Чиновник КГГА разворовал 6 млн грн на закупках карет скорой помощи

Подозреваемый. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины вместе с Национальной полицией разоблачила преступную схему, организованную в Киевской городской государственной администрации (КГГА). По подозрению в присвоении более шести миллионов гривен задержан чиновник коммунальной организации "Киевмедспецтранс" и четыре его сообщника.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины во вторник, 7 января.

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Как действовала схема

Расследование установило, что начальник службы материально-технического обеспечения "Киевмедспецтранса" организовал завышение стоимости тендерной закупки автозапчастей для карет скорой помощи.

До участия в конкурсе допускали лишь подконтрольные фирмы. Частные компании, которые выигрывали тендеры, поставляли запчасти по значительно завышенным ценам. Полученную "сверхприбыль" злоумышленники переводили на собственные счета.

Подозреваемый. Фото: СБУ

Экспертиза подтвердила необоснованное завышение стоимости закупок на более 6 млн грн.

К махинациям были привлечены начальник службы материально-технического обеспечения, трое директоров подконтрольных предприятий, бухгалтер.

Чтобы избежать ответственности, организатора схемы перевели на более низкую должность.

Правовая квалификация и возможное наказание

Злоумышленникам сообщено о подозрении. Санкции предусматривают до 12 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности сроком до 3 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

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