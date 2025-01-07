Чиновник КГГА разворовал 6 млн грн на закупках карет скорой помощи

Чиновника КГГА обвиняют в хищении 6 млн грн
Служба безопасности Украины вместе с Национальной полицией разоблачила преступную схему, организованную в Киевской городской государственной администрации (КГГА). По подозрению в присвоении более шести миллионов гривен задержан чиновник коммунальной организации "Киевмедспецтранс" и четыре его сообщника.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины во вторник, 7 января.
Как действовала схема
Расследование установило, что начальник службы материально-технического обеспечения "Киевмедспецтранса" организовал завышение стоимости тендерной закупки автозапчастей для карет скорой помощи.
До участия в конкурсе допускали лишь подконтрольные фирмы. Частные компании, которые выигрывали тендеры, поставляли запчасти по значительно завышенным ценам. Полученную "сверхприбыль" злоумышленники переводили на собственные счета.
Экспертиза подтвердила необоснованное завышение стоимости закупок на более 6 млн грн.
К махинациям были привлечены начальник службы материально-технического обеспечения, трое директоров подконтрольных предприятий, бухгалтер.
Чтобы избежать ответственности, организатора схемы перевели на более низкую должность.
Правовая квалификация и возможное наказание
Злоумышленникам сообщено о подозрении. Санкции предусматривают до 12 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности сроком до 3 лет.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.
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