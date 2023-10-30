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Посадовцю Київзеленбуд повідомлено про підозру за ремонт доріжок зі збитками у 300 тис. грн

30 жовтня 2023 09:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Посадовцю Київзеленбуд повідомлено про підозру за ремонт доріжок зі збитками у 300 тис. грн
Працівник СБУ. Фото: пресслужба СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Посадовцю Київзеленбуд повідомили про підозру через ремонт доріжок у Гідропарку зі збитками у 300 тис. грн. Наразі слідство ще триває. 

Про це повідомили у Київсьпосакій міській прокуратурі

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Деталі схеми

Як відомо, правоохоронці повідомили про підозру начальнику відділу супроводження проєктів управління капітальних вкладень Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень "Київзеленбуд". Він неналежно виконував свої службові обов’язки, а це спричинило тяжкі наслідки інтересам держави. 

"Встановлено, що у грудні 2022 року цей посадовець підписав акти виконаних робіт за договором щодо капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі в парку відпочинку "Гідропарк" в Дніпровському районі м. Києва. При цьому розрахунки вартості в цих документах не відповідали вимогам чинного законодавства, у зв’язку з чим інтересам держави завдано збитків на суму 300 000 гривень", — йдеться у повідомленні. 

Наразі досудове розслідування триває. В межах слідства буде надана правова оцінка діям посадових осіб підрядної організації.

Нагадаємо, нещодавно прокуратура висунула підозру очільниці Національної служби здоров’я України у службовій недбалості. Правоохоронці встановили розтрату понад два мільйони гривень бюджетних коштів.

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