Чиновнику Киевзеленстрой объявили подозрение за ремонт дорожек с убытком в 300 тыс. грн
Чиновнику Киевзеленстрой сообщили о подозрении из-за ремонта дорожек в Гидропарке с убытком в 300 тыс. грн. Следствие еще продолжается.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Детали схемы
Как известно, правоохранители сообщили о подозрении начальнику отдела сопровождения проектов управления капитальных вложений Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений "Киевзеленстрой". Он ненадлежаще выполнял свои служебные обязанности, а это повлекло за собой тяжкие последствия интересам государства.
"Установлено, что в декабре 2022 года это должностное лицо подписало акты выполненных работ по договору о капитальном ремонте дорожно-дорожной сети в парке отдыха "Гидропарк" в Днепровском районе г. Киева. При этом расчеты стоимости в этих документах не отвечали требованиям действующего законодательства, в связи с чем интересам государства нанесен ущерб на сумму 300 000 гривен", — говорится в сообщении.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подрядной организации.
Напомним, недавно прокуратура выдвинула подозрение главе Национальной службы здоровья Украины в служебной халатности. Правоохранители установили растрату более двух миллионов гривен бюджетных средств.
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