В Київській ОВА повідомили наслідки нічної атаки

Пошкоджена цивільна інфраструктура — наслідки атаки на Київщину
Російські війська в ніч проти п'ятниці, 21 березня, атакували дронами-камікадзе Київську область. У чотирьох районах зафіксовано пошкодження.
Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram.
Атака на Київщину 21 березня
"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано", — йдеться у повідомленні.
В ОВА повідомили, що внаслідок атаки пошкоджено:
- Броварський район — два приватні будинки та автомобіль. В будівлях вибиті вікна, посічені фасади та пошкоджені дахи;
- Обухівський район — автомобіль та гаражне приміщення;
- Фастівський район — господарчі будівлі та металевий навіс;
- Бориспільський район — приватний будинок.
В поліції Київщини уточнили, що на місці атак працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.
Нагадаємо, вночі у Києві було чутно вибухи, працювали Сили ППО. Ворог застосував дрони-камікадзе для атаки на місто.
Крім того, окупанти чотири рази обстріляли Харківську область за минулу добу.
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