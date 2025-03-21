В Київській ОВА повідомили наслідки нічної атаки

Наслідки атаки. Фото: поліція Київщини

Російські війська в ніч проти п'ятниці, 21 березня, атакували дронами-камікадзе Київську область. У чотирьох районах зафіксовано пошкодження.

Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram.

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"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано", — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки. Фото: поліція Київщини

В ОВА повідомили, що внаслідок атаки пошкоджено:

Броварський район — два приватні будинки та автомобіль. В будівлях вибиті вікна, посічені фасади та пошкоджені дахи;

Обухівський район — автомобіль та гаражне приміщення;

⁠Фастівський район — господарчі будівлі та металевий навіс;

Бориспільський район — приватний будинок.

Скриншот допису ОВА

В поліції Київщини уточнили, що на місці атак працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, вночі у Києві було чутно вибухи, працювали Сили ППО. Ворог застосував дрони-камікадзе для атаки на місто.

Крім того, окупанти чотири рази обстріляли Харківську область за минулу добу.