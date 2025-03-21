В Киевской ОГА сообщили последствия ночной атаки

Повреждена гражданская инфраструктура — последствия атаки на Киев
Российские войска в ночь на пятницу, 21 марта, атаковали дронами-камикадзе Киевскую область. В четырех районах зафиксированы повреждения.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Telegram.
Атака на Киевскую область 21 марта
"В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано", — говорится в сообщении.
В ОВА сообщили, что в результате атаки повреждены:
- Броварской район — два частных дома и автомобиль. В зданиях выбиты окна, посечены фасады и повреждены крыши;
- Обуховский район — автомобиль и гаражное помещение;
- Фастовский район — хозяйственные постройки и металлический навес;
- Бориспольский район — частный дом.
В полиции Киевщины уточнили, что на месте атак работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы и взрывотехники.
Напомним, ночью в Киеве были слышны взрывы, работали Силы ПВО. Враг применил дроны-камикадзе для атаки на город.
Кроме того, оккупанты четыре раза обстреляли Харьковскую область за минувшие сутки.
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