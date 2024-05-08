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Пошкоджені будинки та автомобілі — у прокуратурі показали наслідки обстрілів Київщини

8 травня 2024 10:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Пошкоджені будинки та автомобілі — у прокуратурі показали наслідки обстрілів Київщини
Наслідки обстрілів на Київщині. Фото: Офіс генерального прокурора
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Росія атакувала Київську область ракетами та безпілотниками у ніч, проти 8 травня. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені приватні будинки та автомобілі, також є двоє поранених. 

Офіс Генерального прокурора показав наслідки обстрілів Київщини. 

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Наслідки обстрілів 8 травня

Зазначається, що внаслідок атаки у декількох районах області пошкоджені приватні будинки і автомобіль. Через обстріл здійнялися пожежі, які рятувальники вже локалізували. 

Крім того, ворожа атака поранила двох осіб, в тому числі дитину. Потерпілі наразі перебувають у медичному закладі. 

Обстріл України 8 травня
Наслідки обстрілів на Київщині. Фото: Офіс генерального прокурора
Обстріл Київщини 8 травня
Наслідки обстрілів на Київщині. Фото: Офіс генерального прокурора
Пошкоджений будинок через обстріл
Наслідки обстрілів на Київщині. Фото: Офіс генерального прокурора

 

Нагадаємо, уночі 8 травня окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Під прицілом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях країни. 

Згодом стало відомо, що РФ атакувала три теплоелектростанції ДТЕК та серйозно пошкодила обладнання.

До слова, ворог атакував об'єкти цивільної і критичної інфраструктури на Кіровоградщині, поранена дитина. 

Згодом Володимир Зеленський засудив цинічний обстріл РФ по Україні й назвав кількість випущених цілей.

Київ
війна
росіяни
Київська область
обстріли
окупанти
війна в Україні

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