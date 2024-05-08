Пошкоджені будинки та автомобілі — у прокуратурі показали наслідки обстрілів Київщини

Наслідки обстрілів на Київщині. Фото: Офіс генерального прокурора

Росія атакувала Київську область ракетами та безпілотниками у ніч, проти 8 травня. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені приватні будинки та автомобілі, також є двоє поранених.

Офіс Генерального прокурора показав наслідки обстрілів Київщини.

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Наслідки обстрілів 8 травня

Зазначається, що внаслідок атаки у декількох районах області пошкоджені приватні будинки і автомобіль. Через обстріл здійнялися пожежі, які рятувальники вже локалізували.

Крім того, ворожа атака поранила двох осіб, в тому числі дитину. Потерпілі наразі перебувають у медичному закладі.

Наслідки обстрілів на Київщині. Фото: Офіс генерального прокурора

Наслідки обстрілів на Київщині. Фото: Офіс генерального прокурора

Наслідки обстрілів на Київщині. Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, уночі 8 травня окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Під прицілом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях країни.

Згодом стало відомо, що РФ атакувала три теплоелектростанції ДТЕК та серйозно пошкодила обладнання.

До слова, ворог атакував об'єкти цивільної і критичної інфраструктури на Кіровоградщині, поранена дитина.

Згодом Володимир Зеленський засудив цинічний обстріл РФ по Україні й назвав кількість випущених цілей.