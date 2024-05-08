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Повреждены дома и автомобили — в прокуратуре показали последствия обстрелов Киевщины

8 мая 2024 10:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Повреждены дома и автомобили — в прокуратуре показали последствия обстрелов Киевщины
Последствия обстрелов в Киевской области. Фото: Офис генерального прокурора
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Россия атаковала Киевскую область ракетами и беспилотниками в ночь на 8 мая. В результате вражеского обстрела повреждены частные дома и автомобили, также есть двое раненых.

Офис Генерального прокурора показал последствия обстрелов Киевской области.

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Последствия обстрелов 8 мая

Отмечается, что в результате атаки в нескольких районах области повреждены частные дома и автомобиль. Из-за обстрела произошли пожары, которые спасатели уже локализовали.

Кроме того, вражеская атака ранила двух человек, включая ребенка. Пострадавшие находятся в медицинском учреждении.

Обстрел Украины 8 мая
Последствия обстрелов в Киевской области. Фото: Офис генерального прокурора
Обстрел Киевщины 8 мая
Последствия обстрелов в Киевской области. Фото: Офис генерального прокурора
Поврежден дом из-за обстрелов
Последствия обстрелов в Киевской области. Фото: Офис генерального прокурора

 

Напомним, ночью 8 мая оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры в шести областях.

Впоследствии стало известно, что РФ атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК и серьезно повредила оборудование.

К слову, враг атаковал объекты гражданской и критической инфраструктуры в Кировоградской области, ранен ребенок. 

Затем Владимир Зеленский осудил циничный обстрел РФ по Украине и назвал количество выпущенных целей.

Киев
война
россияне
Киевская область
обстрелы
оккупанты
война в Украине

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