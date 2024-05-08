Повреждены дома и автомобили — в прокуратуре показали последствия обстрелов Киевщины
Россия атаковала Киевскую область ракетами и беспилотниками в ночь на 8 мая. В результате вражеского обстрела повреждены частные дома и автомобили, также есть двое раненых.
Офис Генерального прокурора показал последствия обстрелов Киевской области.
Последствия обстрелов 8 мая
Отмечается, что в результате атаки в нескольких районах области повреждены частные дома и автомобиль. Из-за обстрела произошли пожары, которые спасатели уже локализовали.
Кроме того, вражеская атака ранила двух человек, включая ребенка. Пострадавшие находятся в медицинском учреждении.
Напомним, ночью 8 мая оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры в шести областях.
Впоследствии стало известно, что РФ атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК и серьезно повредила оборудование.
К слову, враг атаковал объекты гражданской и критической инфраструктуры в Кировоградской области, ранен ребенок.
Затем Владимир Зеленский осудил циничный обстрел РФ по Украине и назвал количество выпущенных целей.
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