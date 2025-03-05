Обстріл Київської області 5 березня — в ОВА розкрили наслідки

Поліцейський на місці удару. Фото: t.me/policekyivregion

Російські війська вночі 5 березня ударними дронами атакували Київську область. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено, але є пошкодження.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник та показав фото наслідків.

Читайте також:

Наслідки удару по Київській області 5 березня

Калашник розповів, що цієї ночі повітряна тривога в Київській області оголошувалася тричі. В регіоні працювала протиповітряна оборона, є збиті ворожі цілі.

На щастя, обійшлося без постраждалих та влучань в об'єкти критичної інфраструктури, однак є пошкодження в Бориспільському районі.

Наслідки атаки на Київську область. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Наслідки атаки на Київську область. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Наслідки атаки на Київську область. Фото: t.me/policekyivregion

Поліцейський на місці удару. Фото: t.me/policekyivregion

За даними очільника ОВА, там пошкоджено скління 85 квартир у двох багатоквартирних будинках, 20 автомобілів, два мікроавтобуси, магазин, приватний будинок, два складських приміщення, два ангари, вікна дитячого садка та школи.

"Оперативні служби на місцях продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки. Всім людям, чиє житло постраждало, буде надана необхідна допомога. Вже працюємо над цим із місцевою владою", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 4 березня росіяни атакували Одесу та Одеську область дронами. У ДСНС показали фото наслідків.

Крім того, армія РФ вночі 4 березня вдарила дроном по підприємству в Харкові. Також там пошкоджено два тролейбуси.