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Пошкоджені школа та садок — фото наслідків удару по Київщині

5 березня 2025 09:49
Карина Приходько - Редактор
Обстріл Київської області 5 березня — в ОВА розкрили наслідки
Поліцейський на місці удару. Фото: t.me/policekyivregion
Карина Приходько - Редактор

Російські війська вночі 5 березня ударними дронами атакували Київську область. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено, але є пошкодження.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник та показав фото наслідків. 

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Наслідки удару по Київській області 5 березня

Калашник розповів, що цієї ночі повітряна тривога в Київській області оголошувалася тричі. В регіоні працювала протиповітряна оборона, є збиті ворожі цілі.

На щастя, обійшлося без постраждалих та влучань в об'єкти критичної інфраструктури, однак є пошкодження в Бориспільському районі.  

обстріл Київської області 5 березня
Наслідки атаки на Київську область. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
удар по Київській області 5 березня
Наслідки атаки на Київську область. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
РФ атакувала Київську область 5 березня
Наслідки атаки на Київську область. Фото: t.me/policekyivregion 
атака на Київську область 5 березня
Поліцейський на місці удару. Фото: t.me/policekyivregion

За даними очільника ОВА, там пошкоджено скління 85 квартир у двох багатоквартирних будинках, 20 автомобілів, два мікроавтобуси, магазин, приватний будинок, два складських приміщення, два ангари, вікна дитячого садка та школи.

"Оперативні служби на місцях продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки. Всім людям, чиє житло постраждало, буде надана необхідна допомога. Вже працюємо над цим із місцевою владою", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, ввечері 4 березня росіяни атакували Одесу та Одеську область дронами. У ДСНС показали фото наслідків. 

Крім того, армія РФ вночі 4 березня вдарила дроном по підприємству в Харкові. Також там пошкоджено два тролейбуси.

Київська область обстріли ППО дрони війна в Україні
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