Обстрел Киевской области 5 марта — в ОВА раскрыли последствия

Полицейский на месте удара. Фото: t.me/policekyivregion

Российские войска ночью 5 марта ударными дронами атаковали Киевскую область. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено, но есть повреждения.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник и показал фото последствий.

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Последствия удара по Киевской области 5 марта

Калашник рассказал, что этой ночью воздушная тревога в Киевской области объявлялась трижды. В регионе работала противовоздушная оборона, есть сбитые вражеские цели.

К счастью, обошлось без пострадавших и попаданий в объекты критической инфраструктуры, однако есть повреждения в Бориспольском районе.

Последствия атаки на Киевскую область. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Последствия атаки на Киевскую область. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Последствия атаки на Киевскую область. Фото: t.me/policekyivregion

Полицейский на месте удара. Фото: t.me/policekyivregion

По данным главы ОВА, там повреждено остекление 85 квартир в двух многоквартирных домах, 20 автомобилей, два микроавтобуса, магазин, частный дом, два складских помещения, два ангара, окна детского сада и школы.

"Оперативные службы на местах продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки. Всем людям, чье жилье пострадало, будет оказана необходимая помощь. Уже работаем над этим с местными властями", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 4 марта россияне атаковали Одессу и Одесскую область дронами. В ГСЧС показали фото последствий.

Кроме того, армия РФ ночью 4 марта ударила дроном по предприятию в Харькове. Также там повреждены два троллейбуса.