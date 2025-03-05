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Повреждены школа и садик — фото последствий удара по Киевщине

5 марта 2025 09:49
Карина Приходько - Редактор
Обстрел Киевской области 5 марта — в ОВА раскрыли последствия
Полицейский на месте удара. Фото: t.me/policekyivregion
Карина Приходько - Редактор

Российские войска ночью 5 марта ударными дронами атаковали Киевскую область. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено, но есть повреждения.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник и показал фото последствий.

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Последствия удара по Киевской области 5 марта

Калашник рассказал, что этой ночью воздушная тревога в Киевской области объявлялась трижды. В регионе работала противовоздушная оборона, есть сбитые вражеские цели.

К счастью, обошлось без пострадавших и попаданий в объекты критической инфраструктуры, однако есть повреждения в Бориспольском районе.

обстріл Київської області 5 березня
Последствия атаки на Киевскую область. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
удар по Київській області 5 березня
Последствия атаки на Киевскую область. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
РФ атакувала Київську область 5 березня
Последствия атаки на Киевскую область. Фото: t.me/policekyivregion
атака на Київську область 5 березня
Полицейский на месте удара. Фото: t.me/policekyivregion

По данным главы ОВА, там повреждено остекление 85 квартир в двух многоквартирных домах, 20 автомобилей, два микроавтобуса, магазин, частный дом, два складских помещения, два ангара, окна детского сада и школы.

"Оперативные службы на местах продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки. Всем людям, чье жилье пострадало, будет оказана необходимая помощь. Уже работаем над этим с местными властями", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 4 марта россияне атаковали Одессу и Одесскую область дронами. В ГСЧС показали фото последствий.

Кроме того, армия РФ ночью 4 марта ударила дроном по предприятию в Харькове. Также там повреждены два троллейбуса.

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