Без світла та води — посол Італії розповів про побут у Києві

Посол Італії в Україні Карло Формоза. Фото: The Odessa Journal

Італійські дипломати у Києві стикаються з тими ж комунальними труднощами, що й звичайні містяни під час війни. Дипломатична місія працює в умовах регулярних відключень електрики, опалення та водопостачання.

Про це заявив Надзвичайний і повноважний посол Італії в Україні Карло Формоза у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Реклама

Читайте також:

Солідарність у темряві — як живуть італійські дипломати

Карло Формоза наголосив на спільній долі. Він не виокремлює себе серед інших киян. Посол бачить реальність без прикрас.

"Я не думаю, що цікаво знати лише про мій особистий досвід. Ми всі тут і поділяємо ті самі умови, у яких живуть абсолютно всі", — зазначив дипломат.

Він особливо переймається за свою команду. Працівники посольства відчувають на собі всі наслідки російських ударів: це відсутність гарячої води та холод у кабінетах. Але дипломати не здаються і продовжують роботу. Італія активно намагається полегшити становище українців.

За словами Формози, італійські фахівці у Києві перебувають у тому ж човні, що й місцеві мешканці.

"Ми намагаємося зробити свій внесок, щоб полегшити ситуацію для українського народу. Наші італійські працівники страждають так само і сподіваються, що завдяки цій допомозі все стане краще", — підкреслив посол.

Зараз фінансова та технічна допомога Італії зосереджена на відновленні енергетичного сектору України. Попри постійні атаки, дипломатична присутність Рима в Києві залишається стабільною та незмінною.

Раніше повідомлялось, що перша партія енергетичного обладнання від Італії вже надійшла до України. Вона складається з 78 високопродуктивних промислових котлів.

Також Карло Формоза розповів про енергетичну допомогу Україні. Він зазначив, що Італія передасть генератори для українських лікарень та виробництв.