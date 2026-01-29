Видео
Посол Италии в Киеве — жизнь дипломатов без света и тепла

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 23:59
Без света и воды — посол Италии рассказал о быте в Киеве
Посол Италии в Украине Карло Формоза. Фото: The Odessa Journal

Итальянские дипломаты в Киеве сталкиваются с теми же коммунальными трудностями, что и обычные горожане во время войны. Дипломатическая миссия работает в условиях регулярных отключений электричества, отопления и водоснабжения.

Об этом заявил Чрезвычайный и полномочный посол Италии в Украине Карло Формоза в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Читайте также:

Солидарность в темноте — как живут итальянские дипломаты

Карло Формоза отметил общую судьбу. Он не выделяет себя среди других киевлян. Посол видит реальность без прикрас.

"Я не думаю, что интересно знать только о моем личном опыте. Мы все здесь и разделяем те же условия, в которых живут абсолютно все", — отметил дипломат.

Он особенно переживает за свою команду. Работники посольства испытывают на себе все последствия российских ударов: это отсутствие горячей воды и холод в кабинетах. Но дипломаты не сдаются и продолжают работу. Италия активно пытается облегчить положение украинцев.

По словам Формозы, итальянские специалисты в Киеве находятся в той же лодке, что и местные жители.

"Мы пытаемся сделать свой вклад, чтобы облегчить ситуацию для украинского народа. Наши итальянские работники страдают так же и надеются, что благодаря этой помощи все станет лучше", — подчеркнул посол.

Сейчас финансовая и техническая помощь Италии сосредоточена на восстановлении энергетического сектора Украины. Несмотря на постоянные атаки, дипломатическое присутствие Рима в Киеве остается стабильным и неизменным.

Ранее сообщалось, что первая партия энергетического оборудования от Италии уже поступила в Украину. Она состоит из 78 промышленных котлов.

Также Карло Формоза рассказал об энергетической помощи Украине. Он отметил, что Италия передаст генераторы для украинских больниц и производств.

Италия теплосеть отопление энергосистема дипломатия
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
