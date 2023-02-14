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У Києві працюють над запровадженням безготівкової оплати у маршрутках: коли можна буде розраховуватися картою

14 лютого 2023 23:53
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
У Києві працюють над запровадженням безготівкової оплати у маршрутках — деталі
Безготівкова оплата в транспорті має свої переваги
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

У Києві цього року можуть ввести безготівкову оплату у маршрутках. Наразі триває робота щодо приєднання приватних перевізників до автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП).

Про це виданню "Вечірній Київ" розповів заступник начальника департаменту управління проєктами КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" Роман Деркач.

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Деталі

"Для цього (запровадження безготівкової оплати у маршрутках. — Ред.) потрібне бажання приватних перевізників… обладнання рухомого складу транспорту приватних перевізників валідаторами або альтернативними інструментами валідації та обліку оплати проїзду. Щиро сподіваємось та прикладемо максимум зусиль, щоб це відбулось у 2023 році", — сказав Деркач.

Восени минулого року оплата карткою запрацювала на всіх автобусних маршрутах Києва, а минулого місяця — і в Київській кільцевій електричці.

Безготівкова оплата в електричках нині працює у тестовому режимі. Валідатори встановили на зупинках "Протасів Яр", "Київ-Деміївський", "Лівий Берег", "Лівобережна", "Київ-Дніпровський", "Русанівка", "Троєщина", "Троєщина-2", "Почайна", "Зеніт", "Рубежівський", "Святошин", "Борщагівка", "Київ-Волинський", "Караваєві дачі", "Сирець" та "Вишгородська".

Щоб скористатися транспортною картою, потрібно заздалегідь поповнити електронний гаманець через термінали на станціях або в додатку "Київ Цифровий".

Для оплати проїзду достатньо прикласти транспортну карту, банківську картку або гаджет із функцією безконтактної оплати до турнікета чи валідатора на станції міської електрички.

Чому це потрібно

Електронний квиток дозволив позбавитись від обігу готівки в транспорті, а також економити на додаткових робочих місцях та друку паперових квитків.

"Київ отримав зручний інструмент контролю пасажиропотоку як в наземному транспорті, так і в метрополітені. Цей інструмент дозволяє бачити завантаженість маршрутів в розрізі дня, тижня та місяця, що дозволяє приймати оперативне рішення щодо збільшення або зменшення рухомого складу на маршруті", — розповів Деркач.

Своєю чергою, пасажири отримали три зручних варіанти оплати проїзду: одноразовий QR квиток, транспортна картка (при придбанні 50 поїздок — вартість однієї поїздки складає 6,5 грн замість 8 гривень) або оплата банківською картою. Відстежувати свої витрати за поїздки пасажири можуть через додаток "Київ Цифровий".

Крім того, АСОП дозволила обліковувати перевезених пільговиків та оперативно відшкодовувати перевізнику витрати на перевезення пільгових категорій населення.

Деркач анонсував появу нових зручних транспортних продуктів для киян, над якими нині ведеться робота. Однак що саме це буде він не уточнив.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація заявила, що з 13 лютого у Києві відновлює рух тролейбусний маршрут № 31. Він курсує від вулиці Милославської до станції метро "Лук'янівська".

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