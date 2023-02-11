Транспорт у Києві - відновлюється тролейбусний маршрут

У Києві відновлює роботу тролейбусний маршрут: подробиці
Київська міська державна адміністрація заявила, що з 13 лютого у Києві відновлює рух тролейбусний маршрут №31. Він курсує від вулиці Милославської до станції метро "Лук'янівська".
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
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Тролейбусний маршрут
"З 13 лютого у Києві відновлять роботу тролейбусного маршруту №31 "Вулиця Милославська — станція метро "Лук'янівська" за постійною схемою руху", — йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що відновлення тролейбусного маршруту стало можливим завдяки заходам, які були вжиті для покращення роботи енергетичної інфраструктури у Києві.
Крім того, рух тимчасового автобусного маршруту №31-ТР із 13 лютого буде закрито.
Нагадаємо, що з 27 січня в Києві на два маршрути вийшло 13 автобусів. Столиця їх отримала на початку січня міжнародних партнерів.
Завдяки допомозі Риги та Тампере, столиця покращує транспортне сполучення та відновлює роботу двох автобусних маршрутів:
- № 9, який курсуватиме трасою: "Вулиця Булгакова — станція метро "Лук'янівська";
- № 97-К: "Вулиця Академіка Єфремова — Ринок (Масив Новобіличі)".
За словами мера столиці Віталія Кличка, на маршрут №9 вийдуть автобуси Mercedes, отримані Києвом від Риги. Такі автобуси курсуватимуть і за наявним маршрутом № 97. А на маршруті № 97-К їздитимуть автобуси марки Volvo, які Києву надало фінське місто Тампере.