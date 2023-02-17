43-річній мешканці Києва повідомили про підозру за поширення російської пропаганди
Київська міська прокуратура повідомила про підозру 43-річній мешканці столиці. Жінка неодноразово поширювала інформацію, яка містить виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії рф.
Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.
-
На Львівщині незаконно приватизували злітну смугу, — прокуратура
-
Херсонщину обстріляли 76 разів, є загиблі: ситуація в регіоні за добу
-
"Севілья" чекає на лідера "Шахтаря": якою сумою оцінили відомого гравця
-
У Києві судитимуть двох адвокатів та лікаря, які організували схему виїзду чоловіків за кордон
-
"Ми чи він": Зеленський виступив на Мюнхенській конференції 2023 року
-
Одеські школярі можуть безплатно вивчати математику: як зареєструватись
-
На Херсонщині чоловік підірвався на ворожій міні
-
Нідерланди, Німеччина та Данія готові передати Україні близько 100 танків, — Зеленський
-
Потап присвятив нову пісню та кліп українським волонтерам: "Люди прості, і в цьому міць наша"
-
Росія тягне авіацію до кордонів з Україною: Подоляк прокоментував
Деталі
За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення, мешканка Києва поширювала російську пропаганду та виправдовувала незаконні дії проти України на своїй сторінці в Facebook.
У ході досудового розслідування за місцем проживання підозрюваної проведено обшук. У жінки вилучили мобільний телефон з доказами її незаконної діяльності.
Згідно з висновком судової лінгвістичної експертизи підтверджено, що в текстах мешканки столиці міститься виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України.
Нагадаємо, прокурори Офісу Генпрокурора заочно винесли підозру російському блогеру-пропагандисту. У своїх матеріалах він виправдовує збройну агресію рф та окупацію України.
Також ми писали, що на Київщині викрито керівника благодійного фонду, який за 7,5 тис. доларів переправляв військовозобов’язаних за кордон. Правоохоронці оголосили про підозру чоловікові.