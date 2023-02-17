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43-річній мешканці Києва повідомили про підозру за поширення російської пропаганди

17 лютого 2023 15:01
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
43-річній мешканці Києва повідомили про підозру за поширення російської пропаганди
Жінка виправдовувала незаконні дії проти України
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Київська міська прокуратура повідомила про підозру 43-річній мешканці столиці. Жінка неодноразово поширювала інформацію, яка містить виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії рф.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі

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Деталі

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення, мешканка Києва поширювала російську пропаганду та виправдовувала незаконні дії проти України на своїй сторінці в Facebook. 

У ході досудового розслідування за місцем проживання підозрюваної проведено обшук. У жінки вилучили мобільний телефон з доказами її незаконної діяльності. 

Згідно з висновком судової лінгвістичної експертизи підтверджено, що в текстах мешканки столиці міститься виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України.

Нагадаємо, прокурори Офісу Генпрокурора заочно винесли підозру російському блогеру-пропагандисту. У своїх матеріалах він виправдовує збройну агресію рф та окупацію України.

Також ми писали, що на Київщині викрито керівника благодійного фонду, який за 7,5 тис. доларів переправляв військовозобов’язаних за кордон. Правоохоронці оголосили про підозру чоловікові.

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