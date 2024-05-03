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Постачання ППО — у Києві Кулеба зустрівся з очільником МЗС Британії Девідом Кемероном

3 травня 2024 12:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Постачання ППО — у Києві Кулеба зустрівся з очільником МЗС Британії Девідом Кемероном
Зустріч Дмитра Кулеби і Девіда Кемерона. Фото: МЗС України
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм британським колегою Девідом Кемероном. Міністри обговорили військову допомогу Україні, а також підготовку спільних міжнародних заходів.

Про це повідомила пресслужба МЗС України в п'ятницю, 3 травня.

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Пост Дмитра Кулеби в Х. Фото: скриншот

Зустріч очільників МЗС України і Британії

Міністри обговорили прискорення військової допомоги Україні. В першу чергу йшлося про надання додаткових систем ППО для захисту від російських ракетних атак. Окрім цього, Кулеба і Кемерон обмінялися думками щодо спільної підготовки до майбутніх міжнародних заходів.

"Сторони також обговорили наступні кроки, які дозволять використати заморожені російські активи на користь України", — говориться у повідомленні.

Також Кулеба подякував Великій Британії за усю ту підтримку, яку вона надає Україні.

зустріч Кемерона у Кулеби
Кулеба і Кемерон виходять з будівлі МЗС України. Фото: МЗС України
Зустріч делегацій України і Великої Британії
Зустріч делегацій України і Великої Британії. Фото: МЗС України

Раніше ми повідомляли, що Президент Україні Володимир Зеленський звернувся до партнерів щодо надання систем ППО Україні.

Кулеба заявив, що Росія пошкодила половину енергетичних потужностей України. Він назвав російські балістичні ракети "справжнім лихом цієї війни".

Дмитро Кулеба
Київ
Великобританія
МЗС
Україна
ППО

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