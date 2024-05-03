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Поставки ПВО — в Киеве Кулеба встретился с главой МИД Британии Дэвидом Кэмероном

3 мая 2024 12:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Поставки ПВО — в Киеве Кулеба встретился с главой МИД Британии Дэвидом Кэмероном
Встреча Дмитрия Кулебы и Дэвида Кэмерона. Фото: МИД Украины
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился со своим британским коллегой Дэвидом Кэмероном. Министры обсудили военную помощь Украине, а также подготовку совместных международных мероприятий.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в пятницу, 3 мая.

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Встреча глав МИД Украины и Британии

Министры обсудили ускорение военной помощи в Украине. В первую очередь речь шла о предоставлении дополнительных систем ПВО для защиты от российских ракетных атак. Кроме того, Кулеба и Кэмерон обменялись мнениями относительно совместной подготовки к предстоящим международным мероприятиям.

"Стороны также обсудили следующие шаги, которые позволят использовать замороженные российские активы в пользу Украины", — говорится в сообщении.

Также Кулеба поблагодарил Великобританию за всю ту поддержку, которую она оказывает Украине.

встреча Кемерона в о.
Кулеба и Кэмерон выходят из здания МИД Украины. Фото: МИД Украины
Встреча делегаций Украины и Великобритании
Встреча делегаций Украины и Великобритании. Фото: МИД Украины

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский обратился к партнерам по предоставлению систем ПВО Украине.

Кулеба заявил, что Россия повредила половину энергетических мощностей Украины. Он назвал российские баллистические ракеты "настоящим бедствием этой войны".

Дмитрий Кулеба
Киев
Великобритания
МИД
Украина
ПВО

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