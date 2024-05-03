Поставки ПВО — в Киеве Кулеба встретился с главой МИД Британии Дэвидом Кэмероном

Встреча Дмитрия Кулебы и Дэвида Кэмерона. Фото: МИД Украины

В Киеве министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился со своим британским коллегой Дэвидом Кэмероном. Министры обсудили военную помощь Украине, а также подготовку совместных международных мероприятий.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в пятницу, 3 мая.

Читайте также:

Пост Дмитрия Кулебы в Х. Фото: скриншот

Встреча глав МИД Украины и Британии

Министры обсудили ускорение военной помощи в Украине. В первую очередь речь шла о предоставлении дополнительных систем ПВО для защиты от российских ракетных атак. Кроме того, Кулеба и Кэмерон обменялись мнениями относительно совместной подготовки к предстоящим международным мероприятиям.

"Стороны также обсудили следующие шаги, которые позволят использовать замороженные российские активы в пользу Украины", — говорится в сообщении.

Также Кулеба поблагодарил Великобританию за всю ту поддержку, которую она оказывает Украине.

Кулеба и Кэмерон выходят из здания МИД Украины. Фото: МИД Украины

Встреча делегаций Украины и Великобритании. Фото: МИД Украины

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский обратился к партнерам по предоставлению систем ПВО Украине.

Кулеба заявил, что Россия повредила половину энергетических мощностей Украины. Он назвал российские баллистические ракеты "настоящим бедствием этой войны".