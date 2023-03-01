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Постачав неякісні продукти для військових: у Києві повідомили про підозру підприємцю

1 березня 2023 12:54
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Підприємець збував неякісні консерви
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Солом’янською окружною прокуратурою міста Києва за результатами проведених слідчих дій повідомлено про підозру керівнику підприємства у привласненні коштів державного бюджету в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Він постачав неякісні харчові продукти для військових на понад 9 млн грн.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

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Збував неякісні консерви для військових

Як встановило слідство, після початку збройної агресії рфї проти України, між суб’єктом господарювання та військовою частиною Національної гвардії України укладено договори на закупівлю консервів тушкованої свинини, а також консервів гречаної та перлової каш зі свининою.
  
Постачальник, певно знаючи, що технічні характеристики цих продуктів не відповідають вимогам ДСТУ та іншим вимогам у сфері обігу харчових продуктів, передав військовій частині Національної гвардії України недоброякісний товар на загальну суму понад 9,1 млн грн.
  
Відповідно до лабораторних досліджень поставлені консерви не відповідають вимогам ДСТУ, є небезпечними для споживання та можуть спричинити шкідливий вплив на здоров’я людини.

Яке покарання загрожує підприємцю

З урахування отриманих доказів, прокуратурою повідомлено про підозру підприємцю у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
  
Слідство триває. Прокуратура продовжує вживати заходи до встановлення всіх осіб, причетних до постачання неякісних продуктів харчування військовослужбовцям.

Нагадаємо, нещодавно Міноборони України опублікувало інформацію щодо зниження цін на послуги з організації харчування військових у 2023 році. Зміни набули чинності 20 лютого 2023 року та торкнулися восьми договорів, пов'язаних із закупівлею послуг із забезпечення харчуванням військових частин.

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