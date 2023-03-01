Поставлял некачественные продукты для военных: в Киеве сообщили о подозрении предпринимателю

Предприниматель сбывал некачественные консервы

Соломенской окружной прокуратурой города Киева по результатам проведенных следственных действий сообщено о подозрении руководителю предприятия в присвоении средств государственного бюджета в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Он поставлял некачественные пищевые продукты для военных более чем на 9 млн грн.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Сбывал некачественные консервы для военных

Как установило следствие, после начала вооруженной агрессии россии против Украины, между субъектом хозяйствования и воинской частью Национальной гвардии Украины заключены договоры на закупку консервов тушеной свинины, а также консервов гречневой и перловой каш со свининой.



Поставщик, вероятно, зная, что технические характеристики этих продуктов не отвечают требованиям ДСТУ и другим требованиям в сфере обращения пищевых продуктов, передал воинской части Национальной гвардии Украины недоброкачественный товар на общую сумму более 9,1 млн. грн.



Согласно лабораторным исследованиям поставленные консервы не отвечают требованиям ДСТУ, опасны для потребления и могут оказать вредное влияние на здоровье человека.

Какое наказание грозит предпринимателю

С учетом полученных доказательств, прокуратура сообщила о подозрении предпринимателю в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.



Следствие продолжается. Прокуратура продолжает принимать меры по установлению всех лиц, причастных к поставке некачественных продуктов питания военнослужащим.

Напомним, недавно Минобороны Украины опубликовало информацию о снижении цен на услуги по организации питания военных в 2023 году. Изменения вступили в силу 20 февраля 2023 года и коснулись восьми договоров, связанных с закупкой услуг по обеспечению питания воинских частей.