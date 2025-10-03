Погода на 4 жовтня у Києві та області — детальний прогноз

Осіння погода. Фото: Новини.LIVE

У Київській області та столиці у суботу, 4 жовтня, очікується переважно хмарна погода з проясненнями. У регіоні можливий локальний короткочасний дощ.

Про це повідомили синоптики Українського гідрометеорологічного центру.

Реклама

Читайте також:

Погода в Києві та по області 4 жовтня

У нічні та ранкові години місцями по області можливий туман.

Температурна карта України 4 жовтня. Фото: Метеопост

Вітер східного та південно-східного напрямку, швидкістю 7–12 м/с.

Температурна карта Київської області 4 жовтня. Фото: скриншот

Температура повітря по області вночі становитиме +5...+10 °С, вдень підвищиться до +12...+17 °С. У Києві вночі буде +6...+8 °С, вдень очікується близько +15 °С.

Нагадаємо, цих вихідних, 4 та 5 жовтня, як прогнозує синоптик Наталка Діденко, в Україні буде неоднорідна погода. Також астросиноптики повідомили, коли будуть магнітні бурі в жовтні.