Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Потепління повертається — прогноз погоди на Київщині на завтра

Потепління повертається — прогноз погоди на Київщині на завтра

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 15:00
Погода на 4 жовтня у Києві та області — детальний прогноз
Осіння погода. Фото: Новини.LIVE

У Київській області та столиці у суботу, 4 жовтня, очікується переважно хмарна погода з проясненнями. У регіоні можливий локальний короткочасний дощ.

Про це повідомили синоптики Українського гідрометеорологічного центру.

Реклама
Читайте також:

Погода в Києві та по області 4 жовтня

У нічні та ранкові години місцями по області можливий туман.

null
Температурна карта України 4 жовтня. Фото: Метеопост

Вітер східного та південно-східного напрямку, швидкістю 7–12 м/с.

null
Температурна карта Київської області 4 жовтня. Фото: скриншот

Температура повітря по області вночі становитиме +5...+10 °С, вдень підвищиться до +12...+17 °С. У Києві вночі буде +6...+8 °С, вдень очікується близько +15 °С.

Нагадаємо, цих вихідних, 4 та 5 жовтня, як прогнозує синоптик Наталка Діденко, в Україні буде неоднорідна погода. Також астросиноптики повідомили, коли будуть магнітні бурі в жовтні

погода Київ Київська область прогнози прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації