Погода на 4 октября в Киеве и области — подробный прогноз

В Киевской области и столице в субботу, 4 октября, ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. В регионе возможен локальный кратковременный дождь.

Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометеорологического центра.

Погода в Киеве и по области 4 октября

В ночные и утренние часы местами по области возможен туман.

Ветер восточного и юго-восточного направления, скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +5...+10 °С, днем повысится до +12...+17 °С. В Киеве ночью будет +6...+8 °С, днем ожидается около +15 °С.

