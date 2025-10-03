Погода на 4 октября в Киеве и области — подробный прогноз

Потепление возвращается — прогноз погоды на Киевщине на завтра
В Киевской области и столице в субботу, 4 октября, ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. В регионе возможен локальный кратковременный дождь.
Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометеорологического центра.
Погода в Киеве и по области 4 октября
В ночные и утренние часы местами по области возможен туман.
Ветер восточного и юго-восточного направления, скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит +5...+10 °С, днем повысится до +12...+17 °С. В Киеве ночью будет +6...+8 °С, днем ожидается около +15 °С.
