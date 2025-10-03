Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Потепление возвращается — прогноз погоды на Киевщине на завтра

Потепление возвращается — прогноз погоды на Киевщине на завтра

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 15:00
Погода на 4 октября в Киеве и области — подробный прогноз
Осенняя погода. Фото: Новости.LIVE

В Киевской области и столице в субботу, 4 октября, ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. В регионе возможен локальный кратковременный дождь.

Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометеорологического центра.

Реклама
Читайте также:

Погода в Киеве и по области 4 октября

В ночные и утренние часы местами по области возможен туман.

null
Температурная карта Украины 4 октября. Фото: Метеопост

Ветер восточного и юго-восточного направления, скоростью 7-12 м/с.

null
Температурная карта Киевской области 4 октября. Фото: скриншот

Температура воздуха по области ночью составит +5...+10 °С, днем повысится до +12...+17 °С. В Киеве ночью будет +6...+8 °С, днем ожидается около +15 °С.

Напомним, на этих выходных, 4 и 5 октября, как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, в Украине будет неоднородная погода. Также астросиноптики сообщили, когда будут магнитные бури в октябре.

погода Киев Киевская область прогнозы прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации