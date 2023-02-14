День святого Валентина в Києві: "Укрзалізниця" запустила рейс для закоханих. Фоторепортаж

Спеціальний рейс "Укрзалізниці" до Дня святого Валентина

Укрзалізниця запустила "Потяг до тебе": експрес для закоханих у столиці. Він курсував 14 лютого, а також такий потяг буде запущено 18 та 19 лютого.

Спеціальний потяг для закоханих бачив і наш фотокореспондент.

Потяг для закоханих

Відомо, що подорож тривала 2,5 години по кільцю навколо Києва, починаючи і завершуючись на Центральному вокзалі. Відправлення на вихідних, 18 та 19 лютого, о 12:56.

"Як щодо романтичної подорожі Києвом зі смачною вечерею та під справжнім паровозом? Ми пропонуємо саме такий оригінальний варіант святкового дозвілля: у новенькому вагоні, купе на двох, під романтичну музику, з можливістю замовити спеціальне меню від відомого українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка, який так само пригощає перших осіб наших дипломатичних рейсів", — йшлося в повідомленні Укрзалізниці.

Знайти "Потяг до тебе" в застосунку можна за запитом Київ-Пасажирський — Київ-Романтичний.

У разі повітряної тривоги після початку руху поїзда він продовжить рух до кінцевої зупинки чітко за графіком.

Фото: Новини.LIVE