День святого Валентина в Киеве: "Укрзализныця" запустила рейс для влюбленных Фоторепортаж

Специальный рейс "Укрзализныци" ко Дню святого Валентина

Укрзализныця запустила "Поезд к тебе": экспресс для влюбленных в столице. Он курсировал 14 февраля, а также такой поезд будет запущен 18 и 19 февраля.

Специальный поезд для влюбленных видел и наш фотокорреспондент.

Поезд для влюбленных

Известно, что поездка длилась 2,5 часа по кольцу вокруг Киева, начиная и завершаясь на Центральном вокзале. Отправление в выходные, 18 и 19 февраля, в 12:56.

"Как насчет романтического путешествия по Киеву с вкусным ужином и под настоящим паровозом? Мы предлагаем именно такой оригинальный вариант праздничного досуга: в новеньком вагоне, купе на двоих, под романтическую музыку, с возможностью заказать специальное меню от известного украинского шеф-повара Евгения Клопотенко, который так же угощает первых лиц наших дипломатических рейсов", — говорилось в сообщении Укрзализныци.

Найти "Поезд к тебе" в приложении можно по запросу Киев-Пассажирский — Киев-Романтический.

В случае воздушной тревоги после начала движения поезда, он продолжит движение до конечной остановки четко по графику.

Фото: Новости.