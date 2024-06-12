Київ накрила потужна злива

Затоплення в Києві. Фото: скриншот

Київ накрила сильна злива, спричинивши підтоплення вулиць. Внаслідок негоди у Київській області знеструмлені 36 ліній та 611 трансформаторних підстанцій.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації в середу, 12 червня. Фото та відео негоди публікують у соціальних мережах.

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Наслідки підтоплення столиці

12 червня столиця опинилася під шквалом потужної зливи. Вода залила вулиці Вацвала Гавела, Василенка та район Індустріального мосту. Зливові потоки проникли також у деякі багатоповерхівки.

Через негоду в Київській області сталося аварійне відключення електроенергії. Як повідомили в ДТЕК, знеструмлено 36 ліній і 611 трансформаторних підстанцій.

У КОВА зазначили, що сильний вітер із дощем ускладнюють роботи, що може спровокувати нові аварії у мережах.

За інформацією місцевої влади, фахівці вже ліквідовують наслідки негоди. Заплановано максимально оперативно відновити сьогодні роботу всіх ліній вищої напруги — 10 кВ та перейти на заявки клієнтів по мережах нижчого класу напруги 0,4 кВ, щоб повернути світло в усі домівки.

Ціни на таксі в Києві

Окрім проблем з електроенергією, внаслідок негоди ціни на таксі зросли більш ніж удвічі, а на дорогах утворився справжній коллапс.

Ціни на таксі в Києві 12 червня. Фото: скриншот

Ціни на таксі в Києві 12 червня. Фото: скриншот

Ціни на таксі в Києві 12 червня. Фото: скриншот

В КМДА попередили, що у столиці дощитиме протягом усього дня. Наразі працівники дорожньої служби ліквідовують підтоплення на вулицях Дарницького, Оболонського та Святошинського районів.

Для ліквідації наслідків негоди загалом задіяні 168 працівників та 63 одиниці спецтехніки і спецзасобів. Для очистки зливоприймальної системи використовують мотопомпи та насосні станції.

Нагадаємо, в Україні через негоду минулої доби знеструмлено понад 38 тисяч абонентів. Недивлячись на те, що в основному у країні знеструмлення були спричинені грозою та сильними поривами вітру, проблеми в електроенергетиці є і через бойові дії та влучання "шахедів" і ракет росіян.

Раніше синоптики попереджали про масштабні зливи з грозами.

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