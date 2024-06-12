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Мощный ливень затопил Киев — последствия непогоды

12 июня 2024 13:16
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Киев накрыл мощный ливень
Затопление в Киеве. Фото: скриншот
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Киев накрыл сильный ливень, вызвав подтопление улиц. В результате непогоды в Киевской области обесточены 36 линий и 611 трансформаторных подстанций.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации в среду, 12 июня. Фото и видео непогоды публикуют в социальных сетях.

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Последствия подтопления столицы

12 июня столица оказалась под шквалом мощного ливня. Вода залила улицы Вацвала Гавела, Василенко и район Индустриального моста. Ливневые потоки проникли также в некоторые многоэтажки.

Из-за непогоды в Киевской области произошло аварийное отключение электроэнергии. Как сообщили в ДТЭК, обесточены 36 линий и 611 трансформаторных подстанций.

В КОВА отметили, что сильный ветер с дождем затрудняет работу, что может спровоцировать новые аварии в сетях.

По информации местных властей, специалисты уже ликвидируют последствия непогоды. Запланировано максимально оперативно восстановить работу всех линий высшего напряжения — 10 кВ и перейти на заявки клиентов по сетям низшего класса напряжения 0,4 кВ, чтобы вернуть свет во все дома.

Цены на такси в Киеве

Кроме проблем с электроэнергией, в результате непогоды цены на такси выросли более чем вдвое, а на дорогах образовался настоящий коллапс.

 

такси цены
Цены на такси в Киеве 12 июня. Фото: скриншот
такси
Цены на такси в Киеве 12 июня. Фото: скриншот
такси цены
Цены на такси в Киеве 12 июня. Фото: скриншот

В КГГА предупредили, что в столице будет дождь в течение всего дня. В настоящее время работники дорожной службы ликвидируют подтопление на улицах Дарницкого, Оболонского и Святошинского районов.

Для ликвидации последствий непогоды в целом задействовано 168 работников и 63 единицы спецтехники и спецсредств. Для очистки ливнеприемной системы используют мотопомпы и насосные станции.

Напомним, в Украине из-за непогоды за прошедшие сутки обесточено более 38 тысяч абонентов. Несмотря на то, что в основном в стране обесточения были вызваны грозой и сильными порывами ветра, проблемы в электроэнергетике есть и из-за боевых действий и попадания "шахедов" и ракет россиян.

Раньше синоптики предупреждали о масштабных ливнях с грозами.

Также мы сообщали, что в конце года новый климатический феномен принесет похолодание во многих странах мира.

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