Потужні вибухи пролунали у Києві: столиця під ударом балістики
Під ранок, 20 листопада, у Києві пролунали потужні вибухи. Росіяни продовжують атакувати столицю ракетами. Інформації про наслідки наразі немає, киянам варто перебувати в укриттях до відбою загрози.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.
Вибухи у Києві 20 листопада
Повітряну тривогу червоного рівня в Києві та ще низці областей оголосили о 01:20. Всю ніч росіяни атакують столицю балістичними ракетами. Вибухи було чутно й під ранок, близько 06:23. Моніторингові канали уточнювали, що пуск був з Брянської області.
Наслідки нічних ударів
Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що внаслідок балістичної атаки на Київ пошкоджено Подільсько-Воскресенський і Дарницький мости. На Подільсько-Воскресенському мостовому переході тимчасово закрили рух із правого на лівий берег. Також зафіксовано повторне влучання в Південний міст, де транспорт наразі рухається з обмеженнями.
На Південному мосту дозволений проїзд лише з лівого на правий берег. Обмеження стосуються автомобілів масою до 10 тонн і громадського транспорту масою до 18 тонн.
Ступінь пошкоджень мостових споруд фахівці зможуть оцінити після завершення повітряної тривоги. Через ускладнення руху між берегами киян закликають без нагальної потреби не користуватися приватними автомобілями. Також установам і підприємствам рекомендують за можливості перевести працівників на дистанційну роботу. Ракетна атака на столицю триває.