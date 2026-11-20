Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Київщини

Під ранок, 20 листопада, у Києві пролунали потужні вибухи. Росіяни продовжують атакувати столицю ракетами. Інформації про наслідки наразі немає, киянам варто перебувати в укриттях до відбою загрози.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

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Повідомлення про рух ракет. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи у Києві 20 листопада

Повітряну тривогу червоного рівня в Києві та ще низці областей оголосили о 01:20. Всю ніч росіяни атакують столицю балістичними ракетами. Вибухи було чутно й під ранок, близько 06:23. Моніторингові канали уточнювали, що пуск був з Брянської області.

Наслідки нічних ударів

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що внаслідок балістичної атаки на Київ пошкоджено Подільсько-Воскресенський і Дарницький мости. На Подільсько-Воскресенському мостовому переході тимчасово закрили рух із правого на лівий берег. Також зафіксовано повторне влучання в Південний міст, де транспорт наразі рухається з обмеженнями.

На Південному мосту дозволений проїзд лише з лівого на правий берег. Обмеження стосуються автомобілів масою до 10 тонн і громадського транспорту масою до 18 тонн.

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Ступінь пошкоджень мостових споруд фахівці зможуть оцінити після завершення повітряної тривоги. Через ускладнення руху між берегами киян закликають без нагальної потреби не користуватися приватними автомобілями. Також установам і підприємствам рекомендують за можливості перевести працівників на дистанційну роботу. Ракетна атака на столицю триває.