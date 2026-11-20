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Ранним утром 20 ноября в Киеве раздались мощные взрывы. Россияне продолжают обстреливать столицу ракетами. Информации о последствиях пока нет, киевлянам следует оставаться в укрытиях до тех пор, пока угроза не минет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

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Сообщение о движении ракет. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Киеве 20 ноября

Воздушную тревогу красного уровня в Киеве и еще ряде областей объявили в 01:20. Всю ночь россияне атакуют столицу баллистическими ракетами. Взрывы были слышны и под утро, около 06:23. Мониторинговые каналы уточняли, что запуск был произведён из Брянской области.

Последствия ночных ударов

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате баллистической атаки на Киев повреждены Подольско-Воскресенский и Дарницкий мосты. На Подольско-Воскресенском мостовом переходе временно закрыли движение с правого на левый берег. Также зафиксировано повторное попадание в Южный мост, где транспорт в настоящее время движется с ограничениями.

На Южном мосту разрешен проезд только с левого на правый берег. Ограничения касаются автомобилей массой до 10 тонн и общественного транспорта массой до 18 тонн.

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Степень повреждений мостовых сооружений специалисты смогут оценить после окончания воздушной тревоги. Из-за затруднений с движением между берегами киевлянам рекомендуют без крайней необходимости не пользоваться личными автомобилями. Также учреждениям и предприятиям рекомендуют по возможности перевести сотрудников на удаленную работу. Ракетная атака на столицу продолжается.