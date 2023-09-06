Потужні вибухи у Києві: подробиці ворожої атаки
Близько шостої ранку 6 вересня у Києві пролунали кілька вибухів. За попередніми даними, це працює українська ППО.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи у столиці вночі 6 вересня
Близько шостої ранку 6 вересня у столиці лунають вибухи. Попередньо були пуски ракет типу Х-101/555/55 із Ту-95 із Каспійського напрямку.
"У Києві працює ППО. Залишайтеся в укриттях. На столицю ще йдуть ракети", — написав Київський міський голова Віталій Кличко.
06:03:
Моніторингові канали повідомляють, що сили ППО вже відпрацювали по ворожих ракетах, наразі проводиться дорозвідка.
06:15:
Мапа повітряних тривог нині така:
Наслідки атаки на Київ вночі 6 вересня
Нагадаємо, близько четвертої ранку ворог активізувався. У більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Є загроза удару ракет. Повітряні сили України повідомляють, що є загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.