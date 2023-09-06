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Потужні вибухи у Києві: подробиці ворожої атаки

6 вересня 2023 05:51
оновлено: 06:19
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Лариса Голуб
Редактор
Вибухи у столиці вночі 6 вересня
Повітряна тривога у Києві: лунають вибухи Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Близько шостої ранку 6 вересня у Києві пролунали кілька вибухів. За попередніми даними, це працює українська ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у столиці вночі 6 вересня

Близько шостої ранку 6 вересня у столиці лунають вибухи. Попередньо були пуски ракет типу Х-101/555/55 із Ту-95 із Каспійського напрямку.

"У Києві працює ППО. Залишайтеся в укриттях. На столицю ще йдуть ракети", — написав Київський міський голова Віталій Кличко.

06:03:

Моніторингові канали повідомляють, що сили ППО вже відпрацювали по ворожих ракетах, наразі проводиться дорозвідка.

06:15:

Мапа повітряних тривог нині така:

Наслідки атаки на Київ вночі 6 вересня

Нагадаємо, близько четвертої ранку ворог активізувався. У більшості областей України оголосили повітряну тривогу.  Є загроза удару ракет. Повітряні сили України повідомляють, що є загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

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