Воздушная тревога в Киеве: раздаются взрывы Фото: REUTERS

Около шести утра 6 сентября в Киеве прогремели несколько взрывов. По предварительным данным, это работает украинская ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в столице ночью 6 сентября

Около шести утра 6 сентября в столице раздаются взрывы. Предварительно были пуски ракет типа Х-101/555/55 с Ту-95 из Каспийского направления.

"В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях. На столицу еще идут ракеты", — написал Киевский городской голова Виталий Кличко.

06:03:

Мониторинговые каналы сообщают, что силы ПВО уже отработали по вражеским ракетам, сейчас проводится доразведка.

06:15:

Карта воздушных тревог сейчас такова:

Напомним, около четырех утра враг активизировался. В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Есть угроза удара ракет. Воздушные силы Украины сообщают, что есть угроза пускам крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.