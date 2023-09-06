Мощные взрывы в Киеве: подробности вражеской атаки
Около шести утра 6 сентября в Киеве прогремели несколько взрывов. По предварительным данным, это работает украинская ПВО.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в столице ночью 6 сентября
Около шести утра 6 сентября в столице раздаются взрывы. Предварительно были пуски ракет типа Х-101/555/55 с Ту-95 из Каспийского направления.
"В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях. На столицу еще идут ракеты", — написал Киевский городской голова Виталий Кличко.
06:03:
Мониторинговые каналы сообщают, что силы ПВО уже отработали по вражеским ракетам, сейчас проводится доразведка.
06:15:
Карта воздушных тревог сейчас такова:
Напомним, около четырех утра враг активизировался. В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Есть угроза удара ракет. Воздушные силы Украины сообщают, что есть угроза пускам крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.